準颱風「蘇拉」路徑成謎　3階段移動法曝！下周初期可能逼近台灣

▲熱帶低壓可能增強為颱風蘇拉，未來移動路徑不確定性極大。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今早菲律賓東方海面生成熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，熱帶低壓周末有增強趨勢，可能成為第九號颱風「蘇拉」。氣象專家指出，熱帶低壓或颱風將滯留，但之後的「行蹤詭譎成謎」，未來三到四天將是關鍵時期，下周初期有出國計畫要多留意。

臉書粉專「觀氣象看天氣」表示，熱帶低壓短時間內幾乎滯留原地或緩慢西北移動，幾乎沒有明顯導引氣流，後期可能會逐漸「南掉」，路徑十分詭譎，有點呈現倒V的路徑，未來3-4天後，太平洋高壓的強度及準蘇拉增強的狀況是關鍵，會直接影響其後其轉向西北是偏北還偏南，對台影響程度此時期也是關鍵。

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觀氣象看天氣提醒，若生成颱風位置離台較近，且未來不確定性還很大，提醒下周初期有要出國的朋友多加留意。

▲下周要出國的民眾要多留意颱風動態。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓目前組織還相對鬆散、不太穩定，成為颱風需要再等一下，路徑也相當複雜，大致分為三階段。

第一，熱帶低壓明日走到台灣以東時，東邊高壓開始瓦解，熱帶低壓漸漸失去導引氣流，而西側高壓開始起了作用，於是又往南「掉」下去，回到呂宋島東方。

第二，周五到周日西環高壓逐漸減弱，最後瓦解。高壓瓦解前，擋住熱帶低壓往西走，而東邊大型低壓帶發展起來，在多方角力之下，熱帶低壓呈現滯留或亂飄。

第三，下周一到周三日本南方太平洋高壓重新建立增強，重新接手熱帶低壓，若高壓增強速度快，熱帶低壓將被推著通過巴士海峽。若高壓增強速度慢，熱帶低壓將再度北上，靠近台灣東方海域。