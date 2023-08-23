金門大橋通車9個月　迎「近百萬輛車次通行」歷史性一刻　

▲金門大橋通車9個月已將近百萬輛車次通行。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

金門大橋為台灣第一座大規模跨海大橋，去(111)年10月30日開放通車，全部工程已在今年6月26日竣工，總統蔡英文今(23日)前往視察通車後效益，指大橋通車後只要5分鐘車程就可往來大小金門間，聯結成完整生活圈。交長王國材表示，金門大橋通車9個月有近百萬車次通過，充分發揮預期功能。

金門大橋通車滿9個月，總統蔡英文今在金門縣長陳福海、交通部長王國材陪同下視察金門大橋通車後效益，蔡英文表示，大橋通車後只要5分鐘的車程，就可以來往大、小金門之間，讓大、小金門聯結成一個完整的生活圈，讓所有金門鄉親的生活品質能夠同步提升。

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▲總統蔡英文。（圖／高公局）

蔡英文表示，期盼金門縣可因應金門大橋通車後產生的交通便利及效益，以及大小金門交通空間、產業變化，推出更多相關配套措施及規劃，為金門帶來嶄新的發展，未來交通部也一定會在管理維護上，和金門縣府積極合作，提供技術協助。讓金門大橋不僅成為中央與地方合作的新典範，更為金門帶來轉型和新生，攜手建立金門的繁榮。

交通部長王國材則表示，金門大橋結構強度是以國道水準設計、施工的百年大橋，通車9個月即有近百萬車次通過，對於地方繁榮與發展，提昇觀光、運輸、民生的效益，是金門居民有目共睹的，已經充分發揮金門大橋建設計畫所預期發揮的功能。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

高公局表示，金門大橋於100年動工後，期間歷經幾番波折，105年底重新完成發包及開工，施工團隊投入各項施工整備作業，動員施工所需大、小船機廿餘艘，並延攬我國及韓國之專業海事工程基樁廠商。

高公局指出，施工團隊克服種種挑戰及艱困環境，包括基樁施工遭遇堅硬花崗岩、海上施工面臨強風大浪及克服5千噸的海水浮力、結構造型變化複雜，歷經6年施工，於111年10月30日開放通車，全部工程亦於112年6月26日竣工，目前承包商持續進行相關撤離作業。

▼金門大橋通車9個月已將近百萬輛車次通行。（圖／高公局）