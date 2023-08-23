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女友七夕加班！他和同事「衝吃到飽」卻當眾炸綠光：剛送4萬手機

▲▼Buffet,吃到飽（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

雖說七夕是情侶放閃的日子，但也有不少人在這一天失戀。一名男網友透露，因為女友要加班，兩人提前慶祝情人節，他還噴了4萬元送手機；怎料，昨日七夕他和一群同事衝吃到飽聚餐，竟撞見女友和小王，由於同事都認識女友，讓他當場尷尬到不行，毅然決然放生渣女。

男網友在Dcard娓娓道來，前幾天兩人提早慶祝七夕，中午吃了5000多元的大餐，他還送女友夢寐以求的手機S23 Ultra 1T版，晚上再去看大稻城煙火，「而她完全沒有給我任何禮物，但算了...我不計較。」

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由於女友七夕當天要加班，他便跟同事們去吃到飽餐廳，「結果誇張的事情來了，女友和小王跟我們同餐廳。我非常的尷尬，尷尬到想要找個洞鑽下去，因為在場的14位同事都知道我女友是誰，上個月同事聚餐她有來，小王也很無辜，他不知道他是第三者，於是先離開免得場面難看。」

當下，原PO強忍著怒火，請女友也先離開，除了不想打壞同事吃飯的心情，也怕在餐廳談分手或吵架會影響店家，「她傳LINE給我，希望我原諒她一次，說只是精神出軌，還沒發生過關係，而我是回和平分手就好。」

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

他苦笑表示，「她要把手機還我，我不願意，因為她拿過的東西我不會再碰，她要給我買手機的4萬多塊錢，我說真的有誠意的話，就把交往到現在禮物的總額匯給我，我們交往4年，應該有50萬以上了，這不包含平常出去玩，還有我帶她出國玩的花費。」

後來，女友無奈地說，目前存款僅29萬，只能還他19萬；而他則欣然同意，「至於我拿不拿得到19萬，我是沒有任何期待，反正她昨天說會轉帳給我，但剛才吃午飯用APP看了一下，沒有錢入帳。」

對此，網友們紛紛回應，「我覺得你心很寬欸，替你抱不平」、「你也算是被綠後好脾氣的人」、「你還吃得下飯啊，真厲害」、「拍拍，沒事的，你做得很好」、「要是我早就抓到店門外發飆了」、「投資50萬拿回19萬，投資報酬率為-62%，但藉此看清一個X子卻是無價的」。

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