幫28歲女兒應徵！媽提3要求「她是聖母乩身」：要5點半下班

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

近來，有人資主管發現，越來越多應徵者由父母陪同面試；沒想到，現在更出現奇葩案例。一名網友透露，有位母親看到招聘資訊，於是幫28歲女兒詢問，過程中她強調，女兒是聖母乩身，甚至提出3要求，讓現場員工傻爆眼。

網友在「匿名3公社」提到，公司最近在招前台人員，一位阿姨走進來詢問工作內容，表示是幫28歲女兒問的；當時，前台小姐笑回，「那可以啊，請她上班時間帶履歷來，我們人事處會面試她。」

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沒想到，該名母親接著問道，這份工作是否會接觸到男性，當聽到有男性業務跟主管時，立刻皺眉表示「這樣不行啦，我女兒是XX聖母的乩身正在修行，聖母有指示，不能碰觸到男生，連爸爸都不行。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在一陣尷尬之際，母親又說，「你們都幾點下班，會需要加班嗎？我女兒只能吃素喔！」聞言，前台小姐回應，「偶爾要加班，有時候需要幫忙配合盤點或幫會計列報表出帳，不過是有加班費的，我們也可以幫忙訂素食便當。」

結果該名母親再度語出驚人，直說「那這樣不行，聖母說她必須下午5點30分前到家，才不會被一些邪魔干擾。再看看好了，你們這裡挺亂的，磁場也不好，應該會干擾我女兒修行。」語畢便轉身離開。

對此，原PO忍不住傻眼，「中午休息時聽到前台這樣說，有人笑翻、有人搖頭，怎麼什麼人都有啊？」而網友們也紛紛回應，「我以為...我遇到面試時帶著爸媽、女朋友的，已經夠誇張了，沒想到還有來這套的」、「叫阿姨女兒在家當神棍就好啦，出來上什麼班，神棍比上班薪水來得多欸」、「這篇最恐怖的不是媽寶，而是迷信的程度」、「不能只有我看到」、「女兒應該去宮廟應徵，才會符合寶媽的要求」。