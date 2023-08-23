　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幫28歲女兒應徵！媽提3要求「她是聖母乩身」：要5點半下班

求職、畢業季、面試、新鮮人、薪水、升遷、履歷。（圖／示意圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

近來，有人資主管發現，越來越多應徵者由父母陪同面試；沒想到，現在更出現奇葩案例。一名網友透露，有位母親看到招聘資訊，於是幫28歲女兒詢問，過程中她強調，女兒是聖母乩身，甚至提出3要求，讓現場員工傻爆眼。

網友在「匿名3公社」提到，公司最近在招前台人員，一位阿姨走進來詢問工作內容，表示是幫28歲女兒問的；當時，前台小姐笑回，「那可以啊，請她上班時間帶履歷來，我們人事處會面試她。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，該名母親接著問道，這份工作是否會接觸到男性，當聽到有男性業務跟主管時，立刻皺眉表示「這樣不行啦，我女兒是XX聖母的乩身正在修行，聖母有指示，不能碰觸到男生，連爸爸都不行。」

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在一陣尷尬之際，母親又說，「你們都幾點下班，會需要加班嗎？我女兒只能吃素喔！」聞言，前台小姐回應，「偶爾要加班，有時候需要幫忙配合盤點或幫會計列報表出帳，不過是有加班費的，我們也可以幫忙訂素食便當。」

結果該名母親再度語出驚人，直說「那這樣不行，聖母說她必須下午5點30分前到家，才不會被一些邪魔干擾。再看看好了，你們這裡挺亂的，磁場也不好，應該會干擾我女兒修行。」語畢便轉身離開。

對此，原PO忍不住傻眼，「中午休息時聽到前台這樣說，有人笑翻、有人搖頭，怎麼什麼人都有啊？」而網友們也紛紛回應，「我以為...我遇到面試時帶著爸媽、女朋友的，已經夠誇張了，沒想到還有來這套的」、「叫阿姨女兒在家當神棍就好啦，出來上什麼班，神棍比上班薪水來得多欸」、「這篇最恐怖的不是媽寶，而是迷信的程度」、「不能只有我看到」、「女兒應該去宮廟應徵，才會符合寶媽的要求」。

❤4大瓶洗衣精下殺399、150抽衛生紙「1包不到12元」！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
「蘇拉」颱風最快下周生成！　今大台北又有暴雨
快訊／李玟公司終於出手！　突發聲明
遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為健身
「網紅」性侵舞伴！　經紀人2字害他慘了
快訊／陸再宣布「實彈演習」！
陳盈潔狂嘔吐！　跳過看守所「直送女監」
機車遭亂移收違停罰單！　他火大檢舉整條街

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好大一片蛋！台南便當「炸雞腿+排骨」佛心塞爆　價格驚呆全場

「福島核廢水」明天入海　學者：食用海鮮無明顯風險

菸防法修正案通過未上路「卡在這關」　百人上街遞交陳情書

大阪環球「門票+快速通關8500」買不下手！過來人教1招：玩10項↑

行動電源業者稱「這是個案」　當事人疑現身！曝包紮照：燙到驚醒

因應福島排放核廢水　漁業署漁獲檢測增6倍「新增氚項目」

今大台北又有暴雨！熱帶低壓生成　下周可能成颱「蘇拉」影響台灣

染新冠留後遺症「咳嗽喘+嗅覺喪失」　中醫對症調理1週見效

幫28歲女兒應徵！媽提3要求「她是聖母乩身」：要5點半下班

全台垃圾堆置問題頻傳　環管署：年底可獲得緩解

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

好大一片蛋！台南便當「炸雞腿+排骨」佛心塞爆　價格驚呆全場

「福島核廢水」明天入海　學者：食用海鮮無明顯風險

菸防法修正案通過未上路「卡在這關」　百人上街遞交陳情書

大阪環球「門票+快速通關8500」買不下手！過來人教1招：玩10項↑

行動電源業者稱「這是個案」　當事人疑現身！曝包紮照：燙到驚醒

因應福島排放核廢水　漁業署漁獲檢測增6倍「新增氚項目」

今大台北又有暴雨！熱帶低壓生成　下周可能成颱「蘇拉」影響台灣

染新冠留後遺症「咳嗽喘+嗅覺喪失」　中醫對症調理1週見效

幫28歲女兒應徵！媽提3要求「她是聖母乩身」：要5點半下班

全台垃圾堆置問題頻傳　環管署：年底可獲得緩解

基本工資有望漲3%！時薪月薪脫鉤？　鄭文燦：會做通盤考慮

好大一片蛋！台南便當「炸雞腿+排骨」佛心塞爆　價格驚呆全場

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

民調支持度勝高嘉瑜、吳欣岱　李彥秀：1對1或三腳督我都有信心

《假面女郎》6殘酷金句：我的夢想是成為大家都喜歡的人

賴清德民調再破四成！　綠黨團點2關鍵：持續朝過半目標努力

狗狗嘴叼「破娃娃」街上遊蕩　鄰居不捨：飼主離世前每天一起散步

伊能靜突收「超巨大花束」！　揭夫妻對話：有問題，還是撞腦袋了？

緬北詐騙吸收「員工」身份再變化　「外語流利」留學生成鎖定目標

南投有新飯店了！山林間的夢幻城堡　試營運「雙人只要1319元」爽住

泰國小鎮舉辦朦眼拳賽　4猛男亂打場面超滑稽

生活熱門新聞

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

妹子摔下車　機車猴連噴10秒髒話

最新成颱機率5成↑　預估路徑曝

檔車男給妹子戴這款安全帽　作家讚「是真愛」

今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

海濤法師傳為財色被掃出門　爭40億資產

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

4星座「戀愛腦」智商歸零

更多熱門

相關新聞

下班回家再折回辦公室打卡！他詐加班費3千要吐1萬

下班回家再折回辦公室打卡！他詐加班費3千要吐1萬

嘉義市政府1名何姓約僱人員被控虛報加班卻返家處理私事，計21小時、詐得新台幣約3000元，廉政署獲舉報後移送，嘉檢考量其坦承並繳回犯罪所得，以緩起訴處分。

陸央企招聘出現「迴避親屬」條款 內部人士曝：迴避不代表杜絕

陸央企招聘出現「迴避親屬」條款 內部人士曝：迴避不代表杜絕

母女應徵超奇葩！業者PO文5萬人朝聖

母女應徵超奇葩！業者PO文5萬人朝聖

「求職防騙．就業安心」宣導短片發表

「求職防騙．就業安心」宣導短片發表

技能大於學歷！　企業願多付月薪3600元徵才

技能大於學歷！　企業願多付月薪3600元徵才

關鍵字：

求職應徵媽寶聖母乩身加班加班費公司

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面