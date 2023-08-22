七夕愛愛後記得喝水！夏季一堆人感染　醫提醒「2種水別喝」

▲泌尿科醫師提醒，想要預防泌尿道感染，性行為後要多喝水。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

七夕情人節到來，不少人都打算與另一半共度春宵。泌尿科醫師白彝維提醒，想要預防泌尿道感染，性行為後要多喝水。此外，男性每日應攝取2000毫升的水，女性則是2000毫升，飲料與咖啡不能取代水，但睡前1、2小時應不喝水或減量，同時避免飲用山泉水、曝曬後的瓶裝水。

白彝維在臉書粉專「維尚泌尿科診所」發文指出，泌尿系統包括腎臟、膀胱、尿道等器官，負責排除體內的代謝廢物和過多的水分，可謂是人體最佳排水管理員，所以保持充足的水分攝取非常重要。然而，若體內水分不足，尿液濃度將會增加，可能導致泌尿道感染、發炎等情況。

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白彝維指出，泌尿感染好發於女性，尤其夏季因高溫和濕潤的環境，容易滋生細菌，多喝水有助於頻繁排尿，減少細菌在泌尿道內的停留時間，降低感染風險，所以喝水不只是為了解渴，更是保護泌尿系統，因為預防感染最簡單的方式就是多喝水、不憋尿。

為此，白彝維列舉6項正確的喝水原則：

一、女性每日應攝取1500c.c.、男性則是2000c.c.。

二、飲料與咖啡並不能取代水。

三、工作再忙也別忘了定時喝水。

四、睡前1~2小時不喝水或減量。

五、性行為後多喝水。

六、避免飲用山泉水、曝曬後的瓶裝水。

先前曾有泌尿科醫師解釋，山泉水可能有肉眼看不到的細菌、寄生蟲卵或水蛭幼蟲。瓶裝水則是因為長時間高溫曝曬，瓶身可能釋出有害的化學物質。