七夕催狂魔！女友「狂吻10分鐘」他送急診　醫：60天才能恢復聽力

▲接吻示意圖，圖非當事人。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸杭州市一對情侶在七夕前夕去看夜景，兩人熱吻10多分鐘，男子小黎（化名）突然感覺左耳發出「噗」一聲，隨後開始劇痛、聽不到聲音，便在女友小美（化名）的陪同下緊急就醫。耳鼻喉科急診醫師表示，小黎的左耳鼓膜破裂，自然長好才能完全恢復聽力，大概需要一兩個月的時間。

綜合陸媒報導，小黎與小美處於熱戀期，兩人七夕前一晚在西湖旁約會，開始接吻10多分鐘。隨後，小黎感覺左耳疼痛，連周圍的聲音都聽不清楚，因此立刻去看急診。

杭州市中醫院耳鼻喉科陳志凌主任表示，耳朵分為外耳、中耳、內耳。其中外耳道往裡有一層薄薄的膜，叫做鼓膜（又稱耳膜），厚度約0.1mm，是分隔外界環境與中耳內環境、避免異物進入的屏障。如果親吻只是親外耳廓，力度也比較輕，鼓膜一般不會破裂，但劇烈接吻會使兩邊耳內氣壓急速變化，如果在熱吻中還大力吮吸耳道，可能使鼓膜兩邊壓力失衡，導致破裂，造成外傷性耳膜穿孔。

醫師表示，一般輕微的鼓膜破裂，在沒有感染的情況下可以慢慢自癒；自癒過程中要注意保持耳內乾燥，不要經常掏挖，還要避免用力擤鼻，防止水液流入耳內，以免使中耳相繼發生感染，增加引起慢性化膿性中耳炎的可能性。此外，如果鼓膜穿孔不能自癒，也可進行耳內鏡下鼓膜修補手術。

消息曝光後，許多大陸網友看完紛紛留言，「原來愛真的可以震耳欲聾」、「我朋友和他對象親嘴把牙結石都吸出來了，當場吐了一地，一生難以治癒的陰影」、「這女的是龍吸水嗎」、「這是接吻還是吸田螺」、「上輩子是吸塵器嗎」、「怪不得我老公左耳失聰」。