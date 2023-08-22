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七夕禁忌沒在怕！他衝刺一半「突傳機械女聲」　結局神展開

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

今是七夕情人節，隨處可見情侶、夫妻放閃，不過傳統習俗卻說，這天不可結婚、愛愛，犯了恐分手。一名男網友懶理民俗禁忌，深夜與女友溫存，沒想到在衝刺之際，突然傳出機械女聲，讓他嚇了一大跳，而結局超閃，被網友狂讚「太可愛了！」

網友在Dcard提到，這是被女友心臟大暴擊的七夕，當時女友率先脫去衣服，用水汪汪的眼睛看向他，接著他便按捺不住心中的野獸，展開一場激烈戰役。

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怎料，他在最後衝刺階段時，除了水聲、碰撞聲外，突然有個像Google小姐的聲音，從女友手機傳出，「現在是12點整，農曆日期七月七日，寶貝七夕情人節快樂。」

▲▼Siri,Apple,iPhone,語音助理,AI,手機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

聽到這段話，原PO當場笑到不行，只好先放慢速度，而女友則錯愕直呼，「不要再笑了啦！這哪有那麼好笑啊！你不會覺得很浪漫嗎？」對此他坦言，一開始有被嚇一跳，但越想越覺得浪漫又可愛。

網友們看完這段故事，紛紛笑回「好可愛的互動，七夕快樂」、「求解，很多長輩都說，七夕蠻多禁忌，真假？」「七夕不要做」。

談到七夕禁忌，包括不可結婚、不穿破衣破褲、不可行房、不可手指月亮、不穿大紅、不到墳場等，說是做了這些事情，容易使感情生變；不過，這僅是民俗傳說，切勿過度迷信。

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