男匯2萬給外籍女友過七夕　警1句話讓他驚醒：泰國沒有情人節啦

▲▼痴情男子要匯2萬給泰籍女友過七夕，警一語道破，泰國沒有情人節啦。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市43歲陳姓男子趁昨天情人節，想買包包送給遠在泰國的女友，作為情人節禮物，於是下午到銀行要匯2萬元過去，到場員警一語道破，「泰國根本沒有情人節啦」，陳男堅持不是詐騙，後來經過一陣勸說，原來陳男真正匯款原因，是女友的弟弟被歹徒持槍扣留，需要保釋金才能釋回，而這理由也是詐騙集團的騙術。

陳男在情人節這天，要匯2萬元給遠在泰國的女友買包包，當作情人節禮物，行員問「為何不等她來台灣，當面送她比較有誠意」，陳回答「因為在曼谷買比較便宜啊」。

台中市警六分局何安派出所警員陳嘉瑋、黃南憬、實習生陳羽，昨天下午3點40分獲報到達銀行，一聽陳男匯款理由是給女友過情人節，「泰國沒有在過情人節啊」，馬上打臉。

陳男這時才說出真相，他跟泰籍女友「莉莉」在台灣相識，後來莉莉回泰國後，雙方仍持續在網路上交談，莉莉後來供稱弟弟被歹徒持槍扣留，需要4萬元保釋金才能放回來，因為對方聲稱一切行動要保密，所以他才會藉著七夕的藉口，佯稱送女友禮物，要匯2萬元。

警方透過以往案例勸說，不但沒有莉莉這人，當然也沒有弟弟被扣留的劇情，陳男這才恍然大悟，感謝員警保住錢財。