她不菸不酒「慘罹鼻咽癌」！醫示警「1食物」少吃：機率多7倍

▲女子罹患鼻咽癌，與醫生討論後發現與小時候吃的醃漬食物有關。（圖／示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

亞洲人好發鼻咽癌，據研究顯示，罹患鼻咽癌的原因不只有遺傳基因，還與基因遺傳、EB病毒及飲食因素有關。日前節目「健康好生活」邀請了家醫科醫師陳欣湄談鼻咽癌，醫師提到，兒童不宜吃過多醃漬品，據統計資料指出，從小吃醃漬品的兒童比不吃的罹患鼻咽癌的機率多7倍。

醫師提到，家中有些阿嬤會給孫子吃醬菜等醃漬食物，但醃漬類食品吃多除了可能胃部會有毛病外，孩子未來得到鼻咽癌的機率也會多7倍。如果要給孩子吃醃漬食物的話，醫師建議盡量給予孩子新鮮一點的醃漬品，千萬不要給醃得很久的食物。

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醫師補充說明，鼻咽癌發生風險並不只有醃漬食物，最常見的風險有三種，分別是基因遺傳、EB病毒與飲食。醫生提醒到，所謂的EB病毒其實常見於感冒，所以被驗到EB病毒陽性並不等於確診鼻咽癌，應當在之後安排鼻咽相關檢查才能正確判斷；飲食部分，醫生說，醃漬類食物對成年人來說影響不大，需要注意的是菸酒相關問題。

醫生告訴大家，鼻咽癌的症狀很像一個小感冒，會透過像鼻塞般的鼻子流血來表現，另外因鼻咽腔是互通的，所以當塞住了耳朵時會有耳悶、耳塞的感覺。醫生分享病例，曾有名40歲女患者罹患鼻咽癌，患者相當不解，明明自己不菸不酒，怎麼會得到鼻咽癌？在與患者討論後，醫生發現她曾得過EB病毒，且小時候常吃醃漬類食品，推測可能是因此患上鼻咽癌，醫生在節目上提醒大家，給孩童吃醃漬食品要適可而止。

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