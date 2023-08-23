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大陸 大陸焦點 特派現場

曾舉報范冰冰　大咖主持淪「擺攤賣畫」！整個人暴瘦一大圈

前央視大咖主持淪「憔悴擺攤賣字畫」　他坦承：為了養家餬口不丟人

▲央視前大咖主持人崔永元，被爆淪落擺地攤賣書法字畫。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸《央視》前大咖主持人崔永元，過去因為曾經爆料過，大陸女星范冰冰簽「陰陽合同」涉逃漏稅而聲名大噪，讓他被外界一度稱為是「反腐英雄」。但這幾年他淡出娛樂圈，已經很少出現在螢光幕前。不過最近崔永元被爆出，他從昔日大咖主持，淪落到變成一個穿著拖鞋擺攤賣書法字畫的小販；而他也出面證實，的確有在擺攤販售自己所寫的書法字畫，並強調他賣書法字畫是為了養家餬口維持生計，並不覺得丟人。

據《蓋飯娛樂》等大陸媒體報導，崔永元近期透過帳號「崔永元真畫」，在一間專門銷售書畫古物的大樓內，他穿著花襯衫、腳踩拖鞋、坐在板凳上，把自己的字畫作品攤在地上，大力叫賣供人挑選。

而已經年約60歲的崔永元，久違螢光幕前的他，看起來整個人「暴瘦一大圈」，眼袋看起來十分明顯，人看起來比起以前蒼老許多。他也對外證實，的確自己為了養家餬口、維持生計，在擺攤販售字畫作品，他覺得自己是光明正大地靠自己的技藝賺錢，不覺得這個工作有什麽丟人的。

崔永元也透露，他雖然現在沒有工作，只能靠擺攤賺錢，但他覺得很快樂，也很光榮。而且靠賣書法自畫為生，他沒有出賣自己的靈魂，「有什麼讓人看不起的呢？」

而崔永元擺攤賣書法字畫消息一出，幾乎沒有酸民出來嘲笑他生活變得窮困，反而有許多網友為他加油打氣，並大讚他：「崔永元和李玟是同樣的性格，太認真太負責，雖說這種態度值得表揚，但容易傷到自己」、「靠本事吃飯就不丟人。」

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