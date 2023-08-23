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大陸 大陸焦點 特派現場

幫7月寶寶洗澡「癲癇突發作」！媽昏迷15分鐘…醒來發現孩子已溺死

廣東深圳一名媽媽在給寶寶洗澡時癲癇發作。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲媽媽癲癇發作，竟因此讓寶寶溺水亡。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

意外總是來得快又突然！大陸廣東省深圳市一名媽媽日前在幫寶寶洗澡，突然間癲癇發作倒地昏迷，過了15分鐘後才醒來，發現寶寶已經溺水，躺在澡盆中動也不動，緊急打電話叫救護車，在救護人員抵達之前，不停為寶寶做CPR，遺憾的是最後仍救不回這條小生命。

根據《星視頻》報導，阿玲（化名）本身是癲癇患者，當天丈夫還沒回家，她獨自一個人在家帶娃，幫7個月大的寶寶洗澡，洗到一半突然倒地、不省人事，直到15分鐘後自行醒來。

阿玲恢復意識後，趕緊尋找孩子，卻發現在澡盆中的寶寶已經溺水，抱起來也毫無反應，嚇得連忙打電話叫救護車，在等待的同時，她在救護人員的指導下，不斷幫寶寶做CPR，希望可以有奇蹟發生，無奈最後仍回天乏術。

事件曝光後許多人都心疼這位母親，「媽媽該有多自責啊」、「她自己躺地上15分鐘也好可憐」；不少已經當媽媽的網友也感同身受，「自己照顧孩子的才懂」、「獨自一人帶孩子的痛」。

這名媽媽醒來後，發現寶寶躺在澡盆中動也不動。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲這名媽媽自責痛哭。（示意圖／翻攝自pixabay）

據了解，癲癇是一種慢性腦部疾病，主要原因是腦細胞在短時間內過度放電，導致反覆性、發作性及短暫性的腦功能障礙，可能症狀包括意識障礙、肢體抽搐、陣攣或口吐泡沫等，發作過後甚至會大小便失禁。不過，患者若能在醫師的指導下服藥2～4年，有75～80%的病患可以獲得有效控制並痊癒，其他的可能要做外科手術才有明顯療效。

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