動作頻頻仍不鬆口「是否要參選」　郭台銘曝原因：大家再忍一下

▲郭台銘金門議會演說。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨天抵達金門，在「主流民意大聯盟」造勢場合中發表《金門和平倡議》，宣布將投入2000萬美金成立金門和平倡議基金會。今（23）日郭台銘更是在金門跑透透，一早前往太武山與「毋忘在莒」合影，又去海印寺摸平安石，然而兩天行程下來，卻仍不鬆口參選，本日最後一個乘船遊大膽島行程結束，媒體終於忍不住，詢問他是否會宣布參選，郭台銘不願正面回應，僅說今天重點是八二三65週年和平倡議，「在不久的將來會告訴大家我的決定，大家稍微忍耐一下。」

郭台銘此次兩天一夜金門行，包括金門議長洪允典、立委陳玉珍胞弟陳志龍等人，都在發言時暗助郭台銘出來選總統，行程中更不時可見民眾喊「郭總統！」但郭本人始終不願正面鬆口，就連洪允典今稱替郭台銘講出心裡話，「希望他當選總統」，郭台銘也緊張的急忙把他拉走，更稱「不要掉入他們（媒體）的圈套，已經有一個徐耀昌了。」

郭台銘今天最後一個行程是赴大膽島繞島一周，結束後離開前，被問到所有人都關心他今天是否會宣布參選？郭台銘仍語帶保留稱，今天要聚焦在八二三65週年的和平倡議，以及對和平演說，希望大家聚焦在這裡，「在不久的將來會告訴大家我的決定，大家稍微忍耐一下。」