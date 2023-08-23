侯友宜逛金門酒廠　他嗨喊：侯總統明年要帶自己的就職酒回去

▲侯友宜參觀金門酒廠 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／金門報導

國民黨總統參選人侯友宜今（23）日一早先後前往浯島城隍廟參拜，接者也參訪金門酒廠。其中，到酒廠時，酒廠工作人員提到，金門高粱都有不一樣的包裝，侯可以選一個自己喜歡的包裝帶回去，此時，前金門縣長楊鎮浯笑說，「明年侯總統要帶自己的就職紀念酒回去」，引發現場大家歡呼鼓掌，讓參訪過程增加不少趣味。

侯友宜今在立委參選人陳玉珍、林金結、洪佳君，以及楊鎮浯等人陪同下到金門酒廠參訪，金酒公司董事長謝世傑也介紹金酒的生產過程。會後陳玉珍分享「金酒訣」5步驟，讓侯友宜品嚐金門高粱酒的味道，侯友宜啜飲一口後大讚「香、醇、濃烈」，並大讚金門酒是國寶酒。

過程中，謝世傑也提到，金門高粱都有不一樣的包裝，侯可以選一個自己喜歡的包裝帶回去，此時，前金門縣長楊鎮浯笑說，「明年侯總統要帶自己的就職紀念酒回去」，引發現場大家歡呼鼓掌。

侯友宜說，金門高粱酒是名聞全世界的白酒，金門高粱是被金門人喜歡以後，慢慢地走到兩岸，慢慢走到全世界，大家都很喜歡金門的好酒。金門酒廠也帶來當地經濟發展，扮演金門永續發展重要的指標。

侯友宜指出，未來他在推動兩岸經貿示範區，金門酒廠要擴大，也要國際化，靠通路行銷、租稅優惠，讓金門高粱酒在全世界，都可以買得到也看得到，更可以喝得到。

