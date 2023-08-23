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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德民調破4成遭質疑　游盈隆曝「不公開的秘密」

▲▼民進黨2023第二十屆第二次全代會7/16舉行，黨內重量級黨公職代表全員出席力挺2024總統參選人賴清德，及民主大聯盟立委。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會日前公布2024總統大選最新民調，民進黨的賴清德支持度成長了7個百分點飆到43.4%，而國民黨侯友宜則是掉了6.6個百分點來到13.6%，引來質疑，國民黨主席朱立倫也批評抽樣恐有問題。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆說，想要這樣就打擊這份民調的公信力太不負責任，而所有民調機構有意識地或無意識地，從一開始選擇抽樣方法時，就相當程度造成影響，而他們的方法是會得到比較接近真實的結果。

根據台灣民意基金會最新民調，賴清德43.4%領先、民眾黨的柯文哲26.6%居次、侯友宜13.6%殿後，而尚未決定有10.2%，沒意見者6.1%，與7月相比，賴清德與侯友宜支持度竟一長一消。朱立倫批評，這個結果跟所有其他媒體及國民黨內參民調不一樣，按照這個民調賴清德已經可以宣布當選了，「所以可能游盈隆董事長要稍微看一看，是不是抽樣有問題？」

游盈隆表示，朱立倫沒指明哪家媒體民調，又不願公開自己所謂內參民調，想要這樣矇混過去，或打擊台灣民意基金會的公信力，太天真也太不負責任了，各家民調結果要做有意義的比較，有一個必要的前提，就是公開各家民調的方法。

游盈隆說，所有民調機構從一開始選擇抽樣方法時，就相當程度影響了結果。以現今總統候選人支持度的測量來說，全市話比較有利賴清德和侯友宜這兩大黨候選人，全手機比較有利民衆黨的柯文哲，如果採台灣民意基金會的市話／手機73比，他的看法是會得到比較接近真實的結果。至於網路民調就無從查證，無法拿來做有意義的比較。更具體地講，根據台灣民意基金會的研究，抽樣方法如果採全市話，柯文哲支持度起碼減少3個百分點，而鴻海創辦人郭台銘應該也有類似被低估的狀況。

游盈隆也提到，台灣現在假民調和劣質民調滿天飛，比較正經的民調機構通常會公佈自己的抽樣方法，像是網路民調或CATI的真人訪問，CATI是全市話或市話／手機並用等等。內行人都很清楚，網路民調有其先天的限制，做出來結果不能和CATI真人訪問的結果相提並論，而即便是同樣CATI真人訪談法，採全市話、全手機、或市話／手機並用，結果都會不一樣。

游盈隆指出，朱立倫如果充分了解了，還會再繼續含糊其詞地說「不論是媒體民調或是內參民調大家都是一致的」嗎？從而也迴避自己真實世界的慘況，會是這樣嗎？台灣民意基金會最重要任務是「呈現真實台灣民意」，也是他們唯一的目標。他們是非營利、非政府、超黨派的智庫型公益組織，不會偏袒任何人、任何政黨。

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