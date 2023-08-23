拉下高嘉瑜！最新民調拿13％　吳欣岱：有這樣的支持度非常感動

▲吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）



記者杜冠霖／台北報導

《TVBS民意調查中心》公佈台北市立委第四選區（內湖南港）最新民調，國民黨參選人李彥秀支持度44%，民進黨參選人高嘉瑜27%，台灣基進黨參選人吳欣岱13%。對此，吳欣岱22日回應，自己不是現任民代又是新人，有這樣的支持度非常驚喜，且選區中只有她對親中立場總統參選人提出質疑，會秉持這樣的立場繼續努力。

對於最新支持度數據，吳欣岱表示，在選戰還沒有正式開打的階段，自己能以一個「不是現任民意代表」又是「新人」的身份，沒有資源跟大黨加持，還可以有這樣子的支持度，是非常感動也非常驚喜的。

吳欣岱指出，接下來會更加努力地增加知名度，「讓這個內湖南港選區的民眾可以更加的認識我，進而知道我是一個選項。」

對於相關民調，吳欣岱直言，可以看到在柯文哲的支持者之中，對另外兩位的候選人支持度是非常高的。其實以目前普遍的選票最大化為考量的前提之下，「相信在港湖區可以提出對本土總統候選人的捍衛，甚至是提出對其他親中立場模糊不一的總統候選人的質疑的立委候選人，只剩下我一個了。」

吳欣岱指出，區域的選戰當然是非常重要的，可是真正攸關台灣的大局的，反而是總統選戰。所以會秉持著一開始這樣子的立場，更加地努力，「也希望不要辜負一開始就不管勝算如何，仍然堅定支持我的支持者的這些期許。」