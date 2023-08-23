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假羊肉源頭曝光！地下工廠「私下合成」　北台灣都在賣

南台國際企業社遭控販售假羊肉，其地下工廠則藏身在五股區凌雲路的冷凍工廠。（圖／翻攝google map）

▲南台國際企業社遭控販售假羊肉，其地下工廠則藏身在五股區凌雲路的冷凍工廠。（圖／翻攝google maps）

圖文／CTWANT

假羊肉風波襲捲市場，大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」遭爆販售「純豬肉」的假羊肉，「重寧」則大聲喊冤，認為自己也是受害者，而記者追查發現，「重寧」的上游為南台國際企業社，其公司設置在板橋區某民宅，「地下工廠」則在五股區凌雲路，且售賣範圍擴及北台灣，民眾恐在不知不覺間吃下假羊肉。

據了解，「重寧」販售的羊肉是由美豬的嘴邊肉所組成，兩者紋路相似，再加上羊由和沙茶、孜然等重口調味料蒙混，一般民眾根本難以察覺，每斤成本僅50元的豬肉瞬間變成高價羊肉，商人則從中牟取暴利。

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「重寧」受訪時表示並不知道羊肉為假，強調是以每斤120元向南台國際企業社進貨，再以2斤250元價格賣給顧客，只賺取些微差價，認為自已也是被南台所蒙混的受害者。

而記者持續追查，發現南台國際企業社於2018年成立，登記資本額為百萬元，登記地址為板橋區某民宅，業務名片上的公司地址則在新莊，但其地下工廠實則藏身五股區凌雲路的冷凍工廠。

知情人士透露，南台的銷售範圍遍及北台灣，除了重寧外，中壢還有攤商向該公司進貨，再大量販售給熱炒、團膳或是平價火鍋店，吃下假羊肉的民眾恐難計其數。

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