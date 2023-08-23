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社會 社會焦點 保障人權

陳盈潔報到發監…許常德一路陪「幫洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

記者黃彥傑、劉昌松、戴若涵／台北報導

台語歌壇大姊大陳盈潔12年前急需用錢，教唆姊姊偽造胞妹簽名背書，簽下280萬元的本票，被依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月。陳盈潔23日前往北檢報到發監，但她曾中風、身體狀況不佳，陳盈潔的好友許常德透露，她已經很久沒有出門，到北檢的路上「車裡全是嘔吐物」。

▲許常德幫陳盈潔洗圍巾。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲許常德曝陳盈潔在前往北檢路上吐了一車。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

陳盈潔入監前曾以中風、身體狀況不佳為由，請律師代為申請暫緩執行發監，但未獲同意，23日上午8時許，在姊姊、弟弟、經紀人，以及好友許常德的陪同下現身北檢。陳盈潔胞弟表示，姊姊有高血壓、糖尿病，生活上根本無法自己料理自己。

許常德則透露，在前往北檢的路上，車裡全部都是嘔吐物，提到陳盈潔已經很久沒有出門了，可能出門的顛簸，現在對於陳盈潔來講都是會對身體造成很嚴重影響的狀況，「我覺得不管怎樣，我相信她在裡面，很多人都會好好照顧他，我希望這個世界，大家遇到這樣的問題的時候，更有智慧、更有寬容的方式來做這件事情，不要讓太多人擔心，希望大家好好記住陳姐的歌。」

▲許常德幫陳盈潔洗圍巾。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

另外，許常德也感慨說道，今天陪陳盈潔走這一段路，不管怎樣的虧欠、歉意，希望法院給她機會面對這件事情，如果有機會，陳盈潔有生之年還能賺到一點錢，第一筆錢一定會還給債務人，這是她的一個希望。

許常德提到，「我覺得人生低潮的時候，很像大海的孤舟，如果那時有聽到她的《海海人生》，一定有被她療癒到。我覺得陳姐(陳盈潔)為什麼那麼多年沒有跟我聯繫，因為她從來沒有想用自己的麻煩去麻煩別人，這個不麻煩別人的性格，慢慢變成今天這樣。」

許常德吐露內心話，「陳姐其實很溫暖，給台灣人很多溫暖，這份情很感動，所以我今天陪她來這裡」，而陳盈潔在赴北檢途中嘔吐弄髒圍巾，許常德更協助清洗，並協助弄乾。

▲許常德幫陳盈潔洗圍巾。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲許常德幫陳盈潔洗圍巾。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲許常德幫陳盈潔洗圍巾。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲許常德幫陳盈潔洗圍巾。

▲陳盈潔在前往北檢路上吐了，紅圈處為嘔吐物。（圖／記者劉昌松攝）

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