《山道猴子》爆紅！跑山車友周末衝台七乙朝聖　人數狂增3成

▲三峽警指出，周末前往台7乙線跑山的人數增了3成。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

Eric Duan創作的「山道猴子的一生」動畫片爆紅，因故事中主要舞台在台七乙線，讓上周五、六、日（18到19日）前往台七乙朝聖的機車族明顯變多，於現場執行攔查、取締的三峽警方表示，車輛大概比平常多了3成左右。

▲山道猴子的一生影片近日爆紅。（圖／翻攝YouTube頻道「Eric Duan」）

Youtube動畫影片「山道猴子的一生」近日爆紅，劇情講述一名重機愛好男子沉迷於網紅的虛榮幻想，再加上感情受創、欠債等種種因素，搞得自己狼狽不堪，最終在最愛的興趣「跑山」競速中意外身故。

據了解，台7乙線沿途民宅多數臨近道路，機車族經常結群呼嘯而過，尤其改裝車輛發出的震耳聲音已干擾到居民寧靜的生活環境。

▲台7乙線是新北三峽及桃園大溪往來重要道路 。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市三峽分局表示，台7乙線是新北三峽及桃園大溪往來重要道路，尤其假日經常是許多青少年及重機車與攝影愛好者跑山、追焦聚集路段，造成多數用路人困擾。

三峽警方近日在台七乙入口設立攔查點對行經的車輛進行取締，現場執行勤務的員警表示，可以感覺到18日、19日、20日這三天，到台七乙的車輛明顯變多，大概多了3成左右，感覺像是來朝聖「山道猴子的一生」舞台。至於19日到21日的取締部分，則有扣車3輛、告發無照駕車11件，未戴安全帽3件、車牌逾期註銷1件，噪音車1件。

▲台7乙線是許多青少年及重機車與攝影愛好者跑山、追焦聚集路段 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲北宜公路部分，警方今年的取締數量。（圖／新店分局提供）