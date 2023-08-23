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快訊／歌壇大姐陳盈潔今報到入監　教唆偽簽280萬本票判囚3年2月

記者劉昌松／台北報導

台語歌壇大姐大陳盈潔(69歲)因在12年前急需用錢，簽了本票向友人邱湖借款，邱湖為了確保債權，要陳盈潔的姊姊妹妹都要一起背書，陳盈潔竟叫姊姊偽造妹妹的簽名，事後陳盈潔姐姐自首獲判緩刑，陳盈潔被依教唆偽造有價證券罪起訴，最高法院日前判陳盈潔徒刑3年2月，並宣告沒收尚未償還的犯罪所得43萬200元定讞，台北地檢署23日傳喚陳盈潔到案發監。

▲▼歌壇大姐陳盈潔今入監　教唆偽簽280萬本票判刑3年2月。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳盈潔因教唆偽造有價證券遭判刑定讞，今到台北地檢署報到入獄。（圖／記者劉昌松攝，下同）

陳盈潔因家道中落，高中輟學開始走唱人生，1972年出道，先是出了10多張國語專輯後，跨入台語歌壇，唱紅《天涯找愛人》、《風飛沙》等多首經典歌曲，也參加許多戲劇演出，但陳盈潔的財務狀況屢屢成為演藝新聞的焦點。

根據法院判決，陳盈潔在2005年間認識了當時的群星會KTV老闆邱湖，多次由姊姊陳乃嘉陪同前往借款，2011年10月21日，陳盈潔又有借款需求，便找姊姊前往邱湖住處商借，陳盈潔擔心多次借款不成，以自己名義簽發了280萬元的本票，但邱湖擔心拿不回錢，要求陳盈潔的姊姊陳乃嘉以自己和小妹陳郁心的名義，在本票上背書。

但是姊姊陳乃嘉當下擔心有刑事偽造文書的責任，跑到屋外抽菸、拒絕簽名，而妹妹陳郁心10幾年來都定居馬來西亞，很少回台，借貸一事告吹，陳盈潔回家後氣得說：「姊姊也幫不了忙，弟弟也幫不了忙，家是我養的」，陳乃嘉聽了後態度轉軟：「好了，我明天去一趟」，22日，陳盈潔開車載著陳乃嘉到邱湖家，由陳乃嘉在本票上簽下自己和妹妹陳郁心的名字。

2014年間，邱湖因為始終拿不回欠款，向法院聲請本票裁定強制執行獲准，遭冒名背書的妹妹陳郁心反告確認債權不存在之訴，姊姊陳乃嘉因此向法院自首偽造妹妹簽名，經檢察官起訴後，被依偽造有價證券罪判刑1年7月，緩刑3年確定。

而陳盈潔從頭到尾都否認教唆陳乃嘉偽造妹妹簽名，但法院認為，陳盈潔的一段氣話，對陳乃嘉施以情緒及心理壓力，陳乃嘉才會改變心意，同意在本票上偽簽妹妹的名字，認定陳盈潔觸犯教唆罪，除判刑定讞外，認定陳盈潔因本案犯罪所得達110萬元，扣除已歸還金額，剩餘犯罪所得43萬200元宣告沒收。

▲▼歌壇大姐陳盈潔今入監　教唆偽簽280萬本票判刑3年2月。（圖／記者劉昌松攝）

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