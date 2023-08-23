「若有生之年還能賺到錢…」　許常德曝陳盈潔心願：一定還債務人

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台語歌壇大姐大陳盈潔(69歲)因在12年前急需用錢，教唆姊姊偽造胞妹簽名背書，簽下280萬元本票，因此遭依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月。今(23日)陳盈潔前往北檢報到發監，姊姊、弟弟、經紀人、以及多年好友許常德也一起陪同。陳盈潔胞弟說，姊姊有高血壓、糖尿病，生活無法自理，還是會再試著請求暫緩發監、或是申請保外就醫。

▲歌壇大姐陳盈潔今報到入監。（圖／記者劉昌松攝）

陳盈潔出道多年，財務狀況屢屢成為演藝新聞焦點。法院判決指出，2005年間陳盈潔認識KTV老闆邱湖，多次由姊姊陳乃嘉陪同前往借款，2011年10月21日，陳盈潔又有借款需求，便找姊姊前往邱湖住處商借，陳盈潔擔心多次借款不成，以自己名義簽發了280萬元的本票，但邱湖擔心拿不回錢，要求陳盈潔的姊姊陳乃嘉以自己和小妹陳郁心的名義，在本票上背書。

當時姊姊陳乃嘉擔心偽造簽名恐背上刑事責任，因此拒絕；而妹妹陳郁心多年定居馬來西亞，很少回台，借貸一事因此告吹。陳盈潔事後發怒，稱「姊姊也幫不了忙，弟弟也幫不了忙，家是我養的」，陳乃嘉聽了後態度轉軟，翌日再與陳盈潔二度前往邱湖嘉，並在本票上簽下自己、以及妹妹陳郁心的名字。

事後邱湖拿不回欠款，向法院聲請本票裁定強制執行獲准，遭冒名背書的妹妹陳郁心反告確認債權不存在之訴，姊姊陳乃嘉因此向法院自首偽造妹妹簽名，最終獲判緩刑3年；而陳盈潔則因涉犯教唆罪，判刑3年2月定讞。

在入監前，陳盈潔曾因中風、身體狀況不佳，請律師替她申請暫緩執行發監，但未獲同意。今(23日)上午8時許在姊姊、弟弟、經紀人、以及好友許常德陪同下前往北檢報到，面對媒體詢問「是否覺得冤枉、希望再晚一點發監嗎」等提問未多作回應，快步走入北檢報到。

▲胞弟表示陳盈潔身體狀況不佳，生活無法自理。（圖／記者劉昌松攝）

陳盈潔胞弟表示，姊姊有高血壓、糖尿病，現在生活上根本無法自己料理自己，希望能暫緩發監，但還是要看法官如何裁示，「我們也有申請保外就醫，就同理心嘛，她(陳盈潔)進去沒辦法照顧自己。」

許常德也感慨說，今天來陪陳盈潔走這一段路，希望有生之年不管怎樣的虧欠、歉意，法院給她機會面對，如果陳盈潔有機會，有生之年還能賺到一點錢，第一筆錢一定會還給債務人，這是她的一個希望，「我覺得人生低潮的時候，很像大海的孤舟，如果那時有聽到她的《海海人生》，一定有被她療癒到。陳盈潔為什麼那麼多年連沒有跟我聯繫，因為她從來沒有想要麻煩別人，這個不麻煩別人的性格，慢慢變成今天這樣。」

許常德也說，陳盈潔目前各方面、身心理狀況都不太好，對於判決結果，沒有覺得審判不公、或有其他要求，就是自然而然，人生每一條路，只能自然去走。

▲好友許常德今到場陪陳盈潔報到入監。（圖／記者劉昌松攝）