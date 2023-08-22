長榮787-10今「首航羽田」　遇暴雨延後45分！新機亮點曝

▲長榮航空波音787-10今日首航台北松山－日本羽田。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空波音787-10今日首航台北松山－日本羽田，全機只剩下3席座位，幾乎滿載，不過今日下午北市出現大雷雨，導致首航航班延誤，原定班機16:00起飛，目前預定16:45起飛，旅客正在登機中。

長榮航空總經理孫嘉明表示，松山、羽田及虹橋機場位居都會中心區，是商務旅客往返台北、東京、上海重要的門戶，自2010年松山-虹橋、松山-羽田航線開闢後，疫情前年平均載客率均維持約9成，特別是在周末、連續假期更是經常一位難求。

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長榮航空依機隊引進做最佳的規劃，以高運量的波音787-10投入這兩條航線的營運，每趟航班可提供342個座位，較現行A330-300機型增加10%的座位數。

孫嘉明表示，波音787-10是松山機場最大的寬體客機，該機型窗戶面積大，旅客可以看到優美風景，且羽田航線還能直接欣賞到富士山的美景，而巡航高度，一般艙壓為8000英尺、787-10為6000英尺，相對而言人體血液中含氧量會較多，也比較不會暈機。另因該機型為複合材，濕度比一般機型高四倍，搭機時不會那麼乾燥，等於「陽光、空氣、水」都要照顧到。

長榮航空波音787機隊目前共有13架，包含4架波音787-9以及9架波音787-10，今年底前將再交付2架波音787-10；2024至2027年則會交付9架波音787-9及2架波音787-10，屆時波音787機隊數將達26架。

▲台北今日出現午後雷陣雨。（圖／記者呂佳賢攝）