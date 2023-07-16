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泰利將升級中颱！星宇、長榮明取消澳門部分航班　航空異動一次看

▲▼星宇航空。（圖／星宇）

▲星宇航空澳門航線受泰利颱風影響取消6架次。（資料圖／星宇）

記者李姿慧／台北報導

受泰利颱風和外圍環流影響，星宇航空宣布取消明天(17日)6架次台北往返澳門航班；台灣虎航明天澳門航班也有2架次將延後起飛；長榮航空夜間也宣布取消澳門航班2架次，其他2航班放大機型疏運。

●星宇航空

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泰利颱風即將升級中颱，空中交通也受到影響，星宇航空今(16日)晚宣布，受到泰利(Talim)颱風影響，星宇航空取消7月17日JX1203/JX1204、JX201/JX202及JX205/JX206往返台北澳門之航班，並將協助受影響旅客免費改票或退票，依旅客意願調整後續行程。

星宇航空提醒旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。

▲▼燦星台灣虎航高知首航，台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航澳門航線2架次延後起飛。（圖／記者蔡玟君攝）

●台灣虎航

另台灣虎航也宣布，受泰利颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，明天(17日)有2航班異動，包括IT371台中-澳門航班將延後至晚間18時起飛，IT302澳門-桃園航班將延後至當地時間晚間20時35分起飛。

台虎表示，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以機場公佈為準。

▲長榮航空榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure肯定，評選為2023全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第十名。（圖／長榮）

▲長榮航空明天澳門航線將有2架次取消。（圖／長榮）

●長榮航空

受泰利颱風影響，長榮航空今晚也宣布，明(17)日澳門航班2架次取消，但將有2航班放大機型疏運。

長榮航空表示，明天桃園-澳門來回航班BR801、802航班取消。桃園-澳門BR805、806由A321機型放大為777-300ER，以疏運旅客。

長榮提醒，最新航班異動訊息，旅客多可利用長榮航空網站 www.evaair.com 或EVA Mobile APP查詢。

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