機師「酒測值0.23飛不了」測8次才過！長榮還原真相：無飛安疑慮

▲長榮航空機師遭爆料報到時酒測值未過關。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空一名機師遭爆料，執行美國紐約飛往安克拉治的貨機航班時，報到酒測值達0.23，航班延誤3小時以上，最終測了8次酒測值才為0。長榮航空表示，該員未於執勤前12小時內飲酒，而是在14小時前飲酒，目前已自請離職，且在班機起飛前，機師酒測值確實為0，沒有飛安問題。

爆料人表示，長榮航空於今年5月6日紐約場站依公司規定執行BR625紐約-安克拉治貨運航班飛行員酒測作業時，一名持有美國護照的日本機長遭測出酒測值0.23，據了解，當時因無其他機長執飛，導致航班延誤3小時以上，後續讓該機長每20分鐘酒測一次，經過8次以後才終於測得酒測值0。

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長榮航空表示，該員表示確實依公司規定未於執勤前12小時內飲酒，但有於14小時前飲酒，推測是身體代謝較慢，導致酒測值未過關，後續要求再次執行酒測，不過並沒有8次這麼多，有幾次是儀器測試失敗，才會重測。

該機師於起飛前最終的酒測值為0，始放行執行BR625，長榮航空也表示，紐約當地亦有機長可以派遣執勤，並非如爆料人所言「無機長執飛導致延誤」。

長榮航空指出，事件發生後便展開調查，對經手本事件之相關當事人進行約談，並要求撰寫事件過程報告，以釐清責任歸屬及檢討作業流程。

針對該名飛行員首次酒測值非零檢出之情形，長榮航空通知當事人說明事件當日情況，並準備召開人評會為後續懲處，不過該名機師在人評會召開前、今年6月底時已自請離職。

長榮航空表示，針對本事件流程未完全遵照標準作業程序，公司已進行內部檢討，對內重申公司酒測執行及通報程序，並增列酒測執行及通報要點置於酒測器箱內，以利施測人員即時遵照參考。