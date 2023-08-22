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台糖、中油雙雄結盟　力拚服務再升級顧客都滿意

▲台糖、中油國營事業雙品牌，22日正式宣布結盟，全台73座台糖加油站全面更新，以嶄新的樣貌，持續服務更多消費者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台糖、中油國營事業雙品牌，22日正式宣布結盟，全台73座台糖加油站全面更新，以嶄新的樣貌，持續服務更多消費者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國內油品市場歷史性的一刻！台糖、中油國營事業雙品牌，22日正式宣布結盟，全台73座台糖加油站全面更新，直立式招牌與雨棚橫式招牌分別為台糖與中油企業識別（CI，Corporate Identity），以嶄新的樣貌，持續服務更多消費者。

台糖公司董事長楊明州表示，兩家公司透過結盟合作，共享品牌優勢及資源，以提供顧客更優質的服務，同時強化雙方市場競爭力及永續經營。

▲台糖、中油國營事業雙品牌，22日正式宣布結盟，全台73座台糖加油站全面更新，以嶄新的樣貌，持續服務更多消費者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台糖說明，加油站事業一向與民眾生活緊密相連，也必須因應市場變化不斷轉型升級。台糖加油站從過去單純的加油服務，到近年持續擴增電動車充電樁、休息服務區、販售商品等多元經營，以符合現代消費者需求。台糖加油站自開站以來，皆採用中油的油品，雙方建立長期良好的夥伴關係，現更透過加盟深化合作，除更新站體直橫式招牌外，未來持中油卡也能到台糖享有積點折抵及各項商品優惠。台糖還說，此次合作不影響既有會員權益，還能同時擴大服務中油的消費者，打造台糖、中油及消費者三贏。

為慶祝此次油糖加盟，即日起至9月30日止，中油及台糖VIP會員皆可於台糖加油站全台73站，以折半點數兌換，或以特惠價購買台糖特定商品，包含台糖砂糖、大豆沙拉油、肉酥、寡醣乳酸菌及原味蜆精等；中油公司車隊卡、捷利卡、聯名卡、VIP等持卡人也能在台糖享有積點折抵油款等好康。台糖盼透過此次加盟合作，未來有機會將台糖熱門商品導入中油通路販售，提供顧客更多元的選擇，發揮一加一大於二的綜效，讓消費者成為最大贏家。

▲台糖、中油國營事業雙品牌，22日正式宣布結盟，全台73座台糖加油站全面更新，以嶄新的樣貌，持續服務更多消費者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台糖補充，面對2050淨零碳排，能源轉型是加油站經營的最大挑戰。台糖加油站目前已導入電動車充電站及機車換電站，並持續擴增中；加裝戶外大型LED電視牆，取代傳統廣告帆布與關東旗；加油站體屋頂也裝設太陽光電板等，以積極減碳，順應國際淨零趨勢。另台糖加油站也積極升級數位支付，提供包括LINE Pay、一卡通MONEY、街口支付、全支付、中油Pay及台灣Pay等，使消費者享有最便利的服務。台糖加油站特定商品兌換優惠資訊，22日起至9月30日止。

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