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台糖把關「鯖」厲害！嘉義拾粹院鯖魚精夯銷300萬瓶

▲台糖把關「鯖」厲害！嘉義拾粹院鯖魚精夯銷300萬瓶。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者王威智／採訪報導

全球迎接後疫情時代，要與病毒共存除了戴口罩打疫苗防堵病毒，提升自我免疫力也很重要。實際走訪街頭，不少媽媽們表示會找一些維他命等營養補充品，或是燉雞湯、魚湯來補充全家人飲食營養，不過身為職場、家庭兩頭都得上心的媽媽們來說，無不是精神與體力的挑戰，由鯖粹、台糖與元培醫事科大三方跨領域開發的「鯖粹」鯖魚精，富含9種人體無法自己合成的營養素，今年更針對Long COVID研究有新的發現。

▲▼台糖把關「鯖」厲害！嘉義拾粹院鯖魚精夯熱銷300萬瓶。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼後疫情時代人人必須提升自我免疫力，嘉義拾粹院鯖魚精夯熱銷300萬瓶。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼台糖把關「鯖」厲害！嘉義拾粹院鯖魚精夯熱銷300萬瓶。（圖／記者吳杰澄攝）

元培醫事科技大學前校長林志城教授分享，「鯖粹」鯖魚精優質的蛋白質能幫助生長發育，建造與修補身體組織以及調節生理機能，「鯖魚因為是台灣的特殊魚種，除了做成多元不飽和脂肪酸魚油外，魚肉魚體的部分，牠的蛋白質跟胺基酸非常的特別，我們在做實驗的過程裡面發現它小分子的短胜肽很多，特別所謂的Oligopeptide寡胜肽，這本來就是具有降血壓的效果，所以我們把鯖粹這個產品拿去做人體實驗，發現的確有改善血壓問題的效果。」

▲▼台糖把關「鯖」厲害！嘉義拾粹院鯖魚精夯熱銷300萬瓶。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼由鯖粹、台糖與元培醫事科大三方跨領域開發的「鯖粹」鯖魚精，今年更針對Long COVID研究「生理機能調節功能」。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼台糖把關「鯖」厲害！嘉義拾粹院鯖魚精夯熱銷300萬瓶。（圖／記者吳杰澄攝）

 迎接後疫情時代人人更要提升自我免疫力，研究團隊也針對Long COVID實驗有更進一步發現，生技製藥系謝治宇博士解釋：「鯖粹它其實因為它的分子比較小，還有92.3%的小分子短胜肽可以幫助人體快速的吸收，當然就比較會容易恢復你的體力，達到增強體力的﻿效果。另外，鯖粹在血液裡面可以去做個調節的一個功能，讓免疫調節的細胞做一個準備的狀態。」

生體分子機能中心陳彥君研究員也分享受試者針對產品的反饋：「睡眠品質的部分的研究，我們發現其實在飲用這個產品之後，對深層睡眠還有快速動眼期都有一定的一個改善的效果，那其實大家也知道身體的修復都是在我們深層睡眠時候才在進行。」

▲▼台糖把關「鯖」厲害！嘉義拾粹院鯖魚精夯熱銷300萬瓶。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼「鯖粹」無腥味、好入口受消費者青睞，上市三年累計銷售300萬瓶，堆砌起來相當於61座玉山高度。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼台糖把關「鯖」厲害！嘉義拾粹院鯖魚精夯熱銷300萬瓶。（圖／記者吳杰澄攝）

小小一罐就有8條鯖魚的營養，無腥味、好入口受消費者青睞，上市三年累計銷售300萬瓶，堆砌起來相當於61座玉山高度。會如此受到歡迎除了產品好，且由77年老字號品牌台糖幫你做把關，衛生安全看得見。台糖生技副執行長陳威任表示：「一般的滴雞精或者魚精都是用高溫長時間熬煮，鯖粹鯖魚精是用低溫冷萃的方式，採用60度以下的低溫，透過台糖微分子分解法的方式把營養萃取出來，不只能保留所有的營養且順口好喝。」

新鮮的鯖魚直送工廠，萃取後的精華會進入暫存槽做溫控的暫存，接著液體會再經由管線直接送入充填系統，三階段品質嚴格把關，且台糖嘉義生物科技廠經過ICO9001、ICO20000、ICO14001跟ICO4501的驗證，後疫情時代的營養補充品，選擇台糖品質把關並具有專業的科學實驗驗證的「鯖粹」，讓你吃得安心。

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