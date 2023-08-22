大馬廢死仍「強制判死」！他殘忍犯行曝　害8歲女兒臟器碎裂慘死

▲被告罕見被判死刑。（圖／取自中國報）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名41歲軍人對親生女兒連續施暴3小時使其死亡，高等法院認為被告罪刑重大，因此即使馬來西亞已經廢除死刑，仍罕見裁決強制死刑，法庭將另行擇定絞刑日期。另外，根據死亡女童的驗屍報告，她全身32處傷痕、臟器碎裂。

根據《中國報》報導，41歲被告莫哈莫阿督拉2018年1月31日晚間8時30分至11時30分在家中對當時年僅8歲的女兒施暴，並將女兒活活打死。他聲稱，女兒不願喝聖水，不服管教，他才會為了教育而實施體罰。

被害女童遭打後，失去意識倒在家中，被發現時全身都是傷痕，送院後隨即確認死亡。警方在初步調查便確認為家暴案，隨即扣留被告，並帶領被告回到家中搜證，同時進行案件重演。

被告在口供中聲稱，自己當晚曾經用軍用腰帶鞭打女兒，並對她拳打腳踢，女兒更因此尿失禁。而他早就不是第一次家暴，在此之前曾用塑膠椅毆打女兒。

根據女童的驗屍報告，死者生前遭人毆打因此遍體鱗傷，全身32處外傷以及多處瘀青，而頭部、頸椎、腹部的傷勢與臟器碎裂則是致命傷。

儘管馬來西亞已經廢除死刑，但負責審理此案的芙蓉高庭法官（高等法院）22日判被告強制絞刑死刑，法庭將擇定行刑日期。法官表示，被告身為人父與軍人，知法犯法，不但沒有好好愛護年幼女兒，反而對其施加暴行，甚至虐打至死，殘酷冷血的行為，不配為人父親，死刑才是他犯下致死罪刑的合理刑罰。