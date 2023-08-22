兩岸力拚疫後經濟！津台會簽約19個項目　投資額49億人民幣

▲津台會簽約共19個項目，投資額達49億元人民幣 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

「第十四屆津台投資合作洽談會」今（21）日在天津舉行開幕儀式，本屆邀請台灣政商界高層、行業公會和重要台企負責人、全國台企聯、在陸台青等，兩岸共計300多人參與。今日重點項目簽約儀式，來自兩岸企業集團集中進行新建項目、增資項目簽約，共19個項目投資額達49億元人民幣。

本屆「津台投資合作洽談會」於8月21日至24日在天津舉辦，主題為「新理念、新格局、新動力」，大陸方面出席嘉賓有天津市委書記陳敏爾、大陸國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍、天津市長張工；台灣方面代表出席有國民黨前代理主席林政則、中常委劉大貝、呂學樟、全國台企聯會長李政宏。

▲天津市長張工。（圖／記者任以芳攝）

張工致詞首先指出，40多年來，津台兩地相向而行，從1980年第一家台資企業來京落戶，到目前總計設立台資企業2600多家，台商投資總額超過181億美元，天津已成為台企在大陸北方投資興業的重要集聚地。

張工指出，天津今年上半年經濟結構穩中向好，發展質量效益雙提升，其中也包含在京台資企業的貢獻。特別提及面對海河流域特大洪水，在京台資企業第一時間捐款捐物。

▲國民黨前代理主席林政則 。（圖／記者任以芳攝）

談及台海現況，林政則指出，兩岸情勢動蕩不安，導致雙方過去累積的合作成果岌岌可危，「九二共識」是兩岸關係和平發展的定海神針，也是「反台獨」的政治基礎，期許兩岸繼續充分發展經貿文化紐帶的作用，強化兩岸的連結，繼續推進兩岸合作交流，用交流合作增加共識，化解分歧和衝突。

林政則指出， 30多年來，雖然兩岸關係起起伏伏，每每碰到挫折，都會勇敢地往前，希望未來兩岸在疫情之後的交流上，越走越近，越走越親，與所有關心兩岸和平的朋友相伴而行。

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤表示，「當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條道路，兩種前景的選擇，歷史已經並將繼續證明台獨嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，只會給台灣同胞帶來深重災難，是走不通的絕路。」希望廣大台胞堅持一個中國的「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，與大陸同胞攜手同心，共同維護台海和平穩定。

宋濤也強調，當前大陸正在加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合。新一代的訊息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保將成為新的增長引擎，這都為兩岸經濟合作提供了新的機遇和更廣闊的空間。希望廣大台胞台商堅定信心，扎根大陸發展，把握機遇。

▲第十四屆津台投資合作洽談會起動儀式。（圖／記者任以芳攝）

據了解，第十四屆津台投資合作洽談會共有7大類11項活動，期間舉辦重點項目簽約儀式，台企大成集團、敏實集團、南僑集團等企業集團集中進行新建項目、增資項目簽約，共19個項目投資額達49億元人民幣。

為期4天的津台會，將舉辦津台投資合作推介會、台企新品採購洽談會等活動。在台企新品採購洽談會上，開設美食盛薈、潮流飲品、預製佳餚、運動康養、台青逐夢、生態農品等6大展區，邀請京津冀大型採購企業到現場參觀採購。眾多台企新品吸引來自大陸國企、民企等企業參訪，促進互補產業的合作意願。