雲南野象「見義勇為」　鼻子一甩「2.8公斤」鴉片包落警察面前

記者魏有德／綜合報導

雲南西雙版納邊境管理支隊勐滿邊境派出所近日接獲報案有4頭野生大象在林中徘徊，距離轄內村寨不遠，可能出現安全上顧慮。接報後，該派出所立即派員前往現場，沒想到，其中一頭大象在警察面前，用鼻子捲起地上的一個黑色背包甩了起來，在大象的引導下，到場員警從背包裡起出毒品鴉片2.8公斤。

▲雲南一頭野象助警查獲2.8公斤鴉片。（圖／翻攝中新網，下同）

《中新網》報導，這起原為野生亞洲象的保護行動，卻因「摟草打兔子」而取得重大進展。大象卻「深藏功與名」，悠悠返回了保護區。據悉，2022年8月，該支隊還曾憑藉亞洲象「帶路」，成功抓獲5名欲非法出境人員。

警方接獲報案後趕赴現場，先疏散周圍民眾，再根據當地環境、村落分布、道路交通等情況，對亞洲象途經區域進行交通管制、道路封鎖、人員疏導的一連措施，避免車輛、人員驚動大象，出現安全顧慮。

正當4頭野象順著事先設定好的路線返回時，其中一頭大象突然停下腳步，用鼻子在草叢裡聞了又聞，隨後，便用鼻子將一個黑色背包用力甩出去。

待大象離開這片區域後，現場員警才上前打開背包查看，發現背包內裝有幾件衣物和食品，其中，黃色衣服內裹著用膠帶纏繞的毒品鴉片，經統計共計2.8公斤。