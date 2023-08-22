超大膽詐團！水房藏警察局旁70公尺商辦　洗錢1.2億5人栽了

▲台中一名王女將洗錢水房設置在刑事警察大隊隔壁，被檢警攻破。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名王姓女子找來有工程師背景的王姓男子，一同組成水房集團，替國內外娛樂城（賭博網站）洗錢，水房地點從七期高級商辦，一路更換，去年竟然換到台中市刑大警察局隔壁的大樓。警方見時機成熟一舉攻堅，逮捕王女等5人，發現洗錢金額高達1.2億，依賭博、洗錢防制法罪送辦，檢方偵查後，近日將王女等人偵結起訴。

俗話說「最危險的地方最安全」，但事實真的如此嗎？台中市刑大日前接獲情資，一名王女架設水房集團，專門替國內外娛樂城代收、代付方式洗錢，集團人數不多，「辦公地點」就在台中商辦間不斷更換，以躲避查緝，最後還直接把地點換到距離台中市刑大僅70公尺的一棟商辦裡，相當囂張，當然也被警方鎖定盯上。

▲該水房據點就在台中刑大隔壁，相當囂張。（圖／記者許權毅攝）



檢警調查，王女以行銷公司當成掩護，手法則是先收取銀行人頭帳戶，將帳戶綁定手機、電腦，以此手法洗錢，並從中抽取獲利。每個月以4到5萬元，聘用旗下5名員工協助，績效好每個月還可分得15%的紅利，該水房每月經手的金流都是千萬起跳。

▲▼警方當場查獲大量現金，還有5名員工當下正在進行網銀操作。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市刑大偵七隊與內政部刑事局第九大隊組成專案小組，經長期時間鎖定，去年見時機成熟，一舉前往水房據點、成員住所進行搜索，當場查獲正在操作網路銀行的員工等5人，王女也遭逮捕到案。

警方在現場查扣電腦主機10台、銀行帳戶存摺39本、金融卡60張、wifi分享器、現金499萬元等證物。全案依涉嫌賭博、洗錢防制法等罪移送台中地方檢察署偵辦，檢方調查後近日也將全案偵結起訴。