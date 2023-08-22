台中男半夜走進海裡消失！警見他「全黑海域漂浮中」跳下救人

▲台中一名男子疑似因心情不好，酒後走進海裡消失，警方獲報後趕抵，跳下海將他救上。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中一名中年男子17日22時突然跑到大甲區建興海邊，意圖跳海，警方獲報後趕抵，發現當下正值漲潮，且整片海域「一片漆黑」，趕緊用探照燈搜索，終於在一處雷達站旁發現全身已經濕透，正在漂沉的男子，員警見狀馬上跳下海，將男子救上岸，男子一度情緒激動喊「不要管我！」但警方耐心勸導，帶返所後成功替他解憂。

17日深夜22時53分，大甲警分局西岐派出所接獲民眾報案，指出在建興海邊朋友要跳海，所長黃益全、警員謝皓昕趕抵，同時聯繫海巡單位前往搜尋。該處海邊人少，就連路燈也沒有，所長黃益全靠著對轄區海岸的熟悉度，在一片漆黑的海域中找尋可能地點，果真在雷達站旁的海岸發現已經全身濕透的男子。

探照燈打在男子身上後，趕來支援的日南所員警黃翊豪立刻跳下冰冷海水，將男子拉上岸，男子不斷向員警道歉稱「讓你們多忙」、「不用管我！我不想上去」、「為什麼救我？」，所幸在員警輪番勸說下，男子才平安回到岸上。

警方擔心男子狀況不佳，取得他同意後，將他帶回派出所休息，員警們馬上給予開導，並且聽男子訴苦，以朋友的角度鼓勵他，才讓男子轉念，離開派出所前頻頻向警方致謝，也感謝警方救他一命。

黃益全呼籲，若本人或身旁親友有精神不穩狀況或有自殺傾向，應立即就醫進行心理輔導，亦可連絡張老師服務專線(1980)、生命線協談專線(1995)，透過專人的諮詢及協助，才能共同走出心魔，攜手面對未來。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995