網傳共軍核潛艦台海失事「無人生還」　國防部：目前無官方說法證實

▲國防部發言人孫立方。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對網傳中共海軍一艘093型核潛艦在台海附近發生嚴重意外，見上船員全數罹難，國防部發言人孫立方今（22日）受訪表示，透過聯合情監偵系統綿密、慎重掌握台海周邊海空域動態，是國軍一直在做，也認真做的事情，但目前為止，他並沒有聽到有關於證實這類的訊息；據他了解，這是社群媒體上在流傳的說法，他目前對這部分沒有其他官方說法來去做證實。

媒體追問，意思是國軍還沒掌握，還是不會對此表態？孫立方說，如何綿密掌握台海周邊海空域動態一直是國防部非常重視也很認真做的事情，對於現在在社群上聯傳的訊息，「我對它沒有其他的評論」。

有關中共解放軍東部戰區宣布19日在台灣北部、西南部海空域聯合戰備警巡，國軍掌握的狀況，孫立方指出，沒有飛彈落在台灣周邊海域跟飛過上空；這幾天國人也都注意到，國防部對台海周邊狀況，除每天定時公布外，當有重大台海突發狀況，國防部也會即時公布，目的是希望國人了解國軍對於台海安全、台海周邊海空域情勢有非常周延掌握。

至於這次共軍聯合戰備警巡是否僅19日，20日後就結束?孫立方回應，共軍是否結束警巡，國軍不會去做判斷，因為它當時並沒有宣布結束，但只要有動態，「我們都有公布」。