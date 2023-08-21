專家：解放軍此次軍演僅1天　規模較今年4月、去年8月都小

文／中央社台北21日電

中共宣布軍演，軍演規模是「雷聲大、雨點小」。分析指出，北京清楚台海局勢現狀緊張，任何冒進動作都可能引發區域軍事連鎖效應；加上疲於應付內政，目前沒有升級局勢條件。

國策研究院今天舉行「賴副總統過境美國與美日韓峰會」座談會，與會學者、專家於會上作出上述表示。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤表示，中共以副總統賴清德過境美國一事為由，在19日宣布軍演，沒有說明持續幾天；從共軍實際動態觀察可發現，實際軍演僅進行1天，規模較今年4月、去年8月來得小。

▼解放軍軍演畫面。（圖／翻攝CCTV）



總統蔡英文今年4月出訪展開「民主夥伴共榮之旅」，途經美國會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），中共宣布「環台島戰備警巡暨聯合利劍演習」；去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共宣布圍台軍演。

馬振坤指出，中共中央嚴厲批評賴清德過境美國，東部戰區做為作戰層級指揮機構，不管中共涉台部門或是外交部怎麼談，理應不會對於軍演做出政治性評價；這次宣布軍演訊息卻提到「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。

馬振坤提到，中共批評聲調拉很高，實際軍演規模較過往來得小，例如軍演動態僅有1天、4月軍演持續3天；依據國防部公布消息，19至20日清晨有45架次共機在台海周邊活動，其中27架次逾越海峽中線；4月軍演單日就有71架次擾台機艦。

對於中共軍演「雷聲大、雨點小」原因，馬振坤分析，第一個原因為賴清德過境美國等安排相當克制、避免挑釁，低調態度讓中共找不到大作文章的藉口；第二個原因為，北京很清楚台海局勢現狀緊繃，任何冒進舉動都有可能引發兩岸、美中、區域國家軍事連鎖效應，包括朝鮮半島、南海等，最終導致戰爭。

他說，中國現正面對青年失業率飆高、地方債務惡化、經濟陷入衰退、房地產集團財務危機等諸多內政問題，加上美日韓峰會連結起東亞地區安全機制，北京很清楚現在沒有挑起台海衝突、升級台海軍事緊張局勢的條件；不過先前把話說死了，還是必須拿出一些姿態。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲指出，這次中共軍演有多重目的，包括對於美日韓峰會軍事合作表達不滿、試圖干預台灣選舉、轉移內部經濟衰退問題焦點等，試圖讓對內宣傳外部化。

他說，台灣歷經數次選舉累積民主素養，其實民眾不太容易受外在力量影響，中共軍事威嚇或是認知作戰等效果持續遞減。