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影／軍方罕釋出銳鳶二型、騰雲大型無人機　升空緊盯解放軍

▲▼軍方釋出國造無人機升空，緊盯中共解放軍的畫面。（圖／軍聞社）

▲軍方釋出國造騰雲大型無人機升空，緊盯中共解放軍的畫面。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德日前結束出訪友邦巴拉圭，期間過境美國紐約跟舊金山的行程，而中共解放軍隨即宣布展開海空聯合軍演，一如我國安單位事前的情資與評估。對此，軍方除了派遣任務機艦、岸置飛彈應處外，在文宣心戰的因應上，由軍聞社主責拍攝並公布監控畫面，其中也罕見釋出國造騰雲大型無人機、銳鳶二型無人機。

國防部20日透過臉書釋出一段1分鐘監控共軍的影片，強調面對中共持續襲擾，國軍官兵會嚴陣以待，不升高衝突、不引發事端，堅定自我防衛意志，軍民團結一致，同心守護國家安全。

國防部表示，面對中共持續襲擾，藉故發動軍事演習，實質侵害區域安全，不僅無助台海和平穩定，更凸顯中共窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質；面對共軍一再逼近，國軍官兵也會嚴陣以待，不升高衝突、不引發事端，堅定自我防衛意志，軍民團結一致，同心守護國家安全。

▲▼軍方釋出國造無人機升空，緊盯中共解放軍的畫面。（圖／軍聞社）

▲軍方釋出銳鳶二型無人機升空，緊盯中共解放軍的畫面。（圖／軍聞社）

特別的是，軍聞社本次同樣主責畫面拍攝與文宣心戰的應處，根據軍方釋出的畫面，罕見出現國造騰雲大型無人機與銳鳶二型中大型無人機。

國造「騰雲」大型無人機是以監控偵查為主要任務，搭載光學影像系統、小孔徑雷達、電子偵蒐等裝置，由於其巡航高度為2萬呎以上高空，對於各項機件要求比小型無人機嚴格，在氣動力學外型與機體總重量都有特別控管。

「銳鳶二型」無人機是中大型的無人機，由中科院與經緯航太公司合力推出，對應機種是俄烏戰爭中備受關注的土耳其TB-2無人機，性能據傳更上層樓。

▼軍方釋出無人機載具（UAV），緊盯中共解放軍的拍攝畫面。（圖／軍聞社）

▲▼軍方釋出國造無人機升空，緊盯中共解放軍的畫面。（圖／軍聞社）

 

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關鍵字：

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