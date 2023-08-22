「四接環評」成環境部首要難題　新部長：將拜會謝國樑並擴大溝通

▲面對四接環評爭議，首任部長薛富盛（右二）表示，將親自拜會基隆市長謝國樑。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環保署今天（22日）正式揭牌改制為環境部。面對四接環評爭議，新任部長薛富盛指出，四接環評拖了很多年，從2018年開始，進行五次環評委員開會討論，過程中環團與縣市政府有不同看法，上任後會列為積極推動項目，擴大公民與環保團體的參與，多聽各界聲音，也會拜會基隆市長謝國樑，希望大家開誠布公，為更美好的台灣共同努力。

成立36年、歷任16位署長的環保署，今天改制為環境部。薛富盛在致詞時指出，現在全球共同面對最嚴峻挑戰，必須積極應對因氣候變遷造成的酷熱暴雨等各項衝擊，環境部會貫徹2050淨零排放路徑推動，並以淨零作為終極目標，導入循環經濟的理念，落實零排放、零廢氣，希望擴大跟各界對話，建構台灣成為一個具有韌性且永續發展的環境。

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揭牌儀式後，薛富盛接受媒體聯訪，對於四接環評問題，薛富盛坦言，四接環評拖了很多年，2018年至今已經進行五次環評委員開會討論，過程中環團與縣市政府有不同看法，自己上任後，會列為積極推動項目，擴大公民與環保團體的參與，多聽各界聲音，也會拜會基隆市長謝國樑，希望大家開誠布公，為更美好的台灣共同努力。

薛富盛隨後指出，現在全球共同面對最嚴峻挑戰，必須積極應對因氣候變遷造成的酷熱暴雨等各項衝擊，環境部會貫徹2050淨零排放路徑推動，並以淨零作為終極目標，導入循環經濟的理念，落實零排放、零廢氣，希望擴大跟各界對話，建構台灣成為一個具有韌性且永續發展的環境。

環保署將在2024年開徵碳費，首波碳費課徵對象為每年合計排放逾2.5萬噸的500家的企業，外界相當關心碳費進度。薛富盛表示，過去這幾個月，環保署跟業界開了很多討論會，現正積極整理各企業建議，討論出大家無法滿意但可接受價格，雖然不同產業角度不一樣，但環境部站在國家與公正社會的角度作為橫量基準，希望大家給環境部一點時間，有結果會對外公佈。