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環境部揭牌　陳建仁期許加速碳定價、修法、建智庫3任務

▲▼行政院長陳建仁出席「環境部揭牌暨部長布達典禮」。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁出席「環境部揭牌暨部長布達典禮」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院環境部22日正式揭牌，並同時宣布首任部長薛富盛布達。行政院長陳建仁致詞表示，為因應國際淨零排放趨勢及全球環境變遷、打造更堅韌的永續台灣，環保署正式升格為環境部，未來將肩負加速推動碳定價、《資源循環促進法》修法及建立環境智庫等三大重點任務，期許薛部長能以其豐富歷練，與社會各界廣泛溝通、取得共識，積極因應氣候變遷挑戰，為台灣永續發展做出最大貢獻。

陳建仁致詞表示，為因應國際淨零排放趨勢及全球環境變遷，並整合事權，以系統性方式處理氣候變遷、資源循環、化學物質管理、環境品質管理及強化環境科研等議題，政府透過組織改造，將環保署升格為環境部，期能運用更充足的資源，強化環境韌性，打造更堅韌的永續台灣。

陳建仁強調，除了環境部外，衛生福利部、經濟部、國家發展委員會等部會皆與推動台灣環境永續發展任務相關，因此應持續透過跨部會合作，以及與民間團體共同協力，獲得最佳成果。

陳建仁說，環保署於36年前的8月22日成立，掌管全國各項環保相關事務，並以環境污染管制、環境疾病偵測及調查為主要目標；而近十幾年來行政院曾多次將相關組織改造法案送進立法院，卻都未竟全功，直到2022年前院長蘇貞昌於任內再次送出組改法案，在立法院長游錫堃及朝野委員大力支持下，終於順利三讀通過，環保署也正式升格為環境部，他要感謝這一路走來所有參與夥伴的努力與付出。

▲▼行政院長陳建仁出席「環境部揭牌暨部長布達典禮」。（圖／行政院提供）

陳建仁指出，新上任的部長薛富盛是國際知名學者，學養俱佳，過去擔任中興大學校長期間，積極推動環境永續發展、循環經濟與自然碳匯研究，被譽為「鋼鐵校長」。未來環境部將肩負三大重點任務，分別是加速推動碳定價、《資源循環促進法》修法及建立環境智庫，期許薛部長能以其豐富歷練，與社會各界廣泛溝通、取得共識，積極因應氣候變遷挑戰，為臺灣永續發展做出最大貢獻。

接著陳建仁提到，總統蔡英文特別重視環境永續，2年前即宣示「2050淨零排放是台灣的目標」；去年3月，政府正式公布「台灣2050淨零排放路徑」及「十二項關鍵戰略行動計畫」，設立2030年階段性目標；今年1月立法院三讀通過《氣候變遷因應法》，除將淨零排放目標入法，也新增碳費徵收機制，而8月台灣碳權交易所在高雄正式揭牌，將妥善建置國內碳權交易市場機制；此外，他上任後也核定「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，將投入743億元，集結相關部會力量，全力推動淨零科技。

陳建仁進一步指出，政府也持續監控及提升水質與空氣品質，今年5月行政院核定「河川環境品質提升計畫」，持續改善污染河段、優化水源水質，同時也透過完善法規，鼓勵民眾汰換老舊車輛，從不同面向著手，為國人打造更舒適宜居的生活環境。

「也要特別肯定張子敬前署長。」陳建仁說，在1987年環保署成立時，張前署長是第一批進駐同仁，並於擔任環保署副署長、署長長達17年半，期間積極推動各項政務，進而促成環保署在其任內升格為環境部。為持續借重張前署長長才，其將轉任行政院政務委員，並繼續和大家在環境保護及因應氣候變遷等議題上共同努力打拚。

陳建仁表示，有永續環境才有永續台灣，中央與地方、政府與民間應共同努力、攜手合作，才能使台灣走得更穩健長遠，並打造更堅韌、美滿及幸福的社會。期盼藉由今日環境部的成立，讓台灣環境能夠達到永續發展的目標，進而成為亞洲地區環境保護、氣候變遷因應及碳費管理等方面的學習楷模。

▲▼行政院長陳建仁出席「環境部揭牌暨部長布達典禮」。（圖／行政院提供）

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