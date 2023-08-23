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全台垃圾堆置問題頻傳　環管署：年底可獲得緩解

▲▼ 新竹縣新豐垃圾掩埋場16日傍晚6時許因高溫發生自燃。（圖／新竹縣政府提供）

▲國內焚化爐處理量能不足，圖為新竹新豐垃圾掩埋場發生自燃。（圖／新竹縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

針對新竹竹東、南投埔里等地出現垃圾堆置問題，環境部環境管理署今（23日）表示，今年起桃園市榮鼎焚化廠、台東縣焚化廠、花蓮縣台泥氣化爐等三座處理設施陸續投入營運，全台每日垃圾焚化處理量能增加800到1000噸，垃圾堆置問題已逐漸疏緩，預估年底可以獲得緩解。

環保署昨改制為環境部，但國內焚化爐處理量能不足問題，並未隨改制而消失。包括新竹竹東、南投埔里等地出現垃圾堆置問題，其中新竹縣因為沒有焚化爐，身為新竹縣最大掩埋場的新豐垃圾掩埋場，頻頻爆發自燃起火，也引發民眾不滿。

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環境部環管署表示，國內原有24座焚化廠，每年處理量能650萬噸，足夠焚化處理每年家戶所產出的可燃垃圾470萬噸，但因近年來事業廢棄物的處理設施短缺，各縣市協助事業廢棄物處理量增加，排擠到家戶垃圾的處理量能。

環管署指出，台東縣焚化廠今年一月底啟用，每日可處理300噸垃圾，三月份桃園市榮鼎焚化廠啟用，每日可協處300到600噸家戶垃圾，花蓮縣台泥氣化爐今年七月試運轉，每日可處理200噸，故垃圾焚化量能不足問題，已逐漸獲得緩解。加上明年底新竹縣焚化廠也將投入運轉，每日可處理500噸家戶垃圾，可加速去化堆置垃圾。

環管署強調，目前堆置垃圾，有一部分是縣市進行掩埋場活化工程篩分出來，暫時以打包的方式處理，另外有一部分是進行掩埋場整理整頓所進行的減積減容打包作業，這些打包垃圾，未來焚化處理量能充足後就會逐漸去化，因應新啟用的幾座焚化設施量能增加，環管署也已啟動調度機制，讓處理量能可以充分運用，加速解決垃圾問題。

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