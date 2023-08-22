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社會 社會焦點 保障人權

遇攔查狂催油門逆騎逃竄...台南警猛追　4條通男被壓制狼狽落網

記者林東良／台南報導

台南市警保安大隊特警盧姓及陳姓警員3人，21日凌晨1時44分在安平區府平路與健康二街口，巡邏發現1名男子所騎機車車主遭發布多項通緝，立即鳴笛示警受檢，騎士卻加速逃逸，還逆向危險駕駛，但最後仍被警方攔車壓制逮捕歸案。

▲台南市警保安大隊特警盧姓及陳姓警員3人，追緝逮獲4條通緝犯周姓男子歸案，另危險駕駛部分依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

犯嫌騎車竄逃時，盧員等3人一路在後尾隨，逃逸過程中，駕駛人不僅在市區道路上多次蛇行，更誇張的是，還跨越中央分隔島長距離逆向行駛，嚴重危害用路人安全，最終在行經南區中華西路一段與中華西路一段2巷巷口，駕駛人因操作車輛不慎跌倒，男子起身後又繼續狂逃，盧等3人在追逐約數十公尺後，終將其攔下。

▲台南市警保安大隊特警盧姓及陳姓警員3人，追緝逮獲4條通緝犯周姓男子歸案，另危險駕駛部分依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經瞭解發現，駕駛人27歲周姓男子，分別被台南、嘉義、橋頭等地檢署發布之殺人未遂、傷害及毒品等4項通緝犯，警方調查後，除依法移送通緝機關歸案外外，並就周嫌於警追捕過程中，以蛇行、長距離逆向行駛、規避警方稽查等事實進行開單，另危險駕駛行為，涉嫌公共危險罪嫌部分，併移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警保安大隊特警盧姓及陳姓警員3人，追緝逮獲4條通緝犯周姓男子歸案，另危險駕駛部分依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警保大大隊長蔡宗昌特別感謝特警人員機敏反應，勤務中遇有犯罪，即迅速逮捕嫌犯歸案、維護治安，並表示周嫌不僅已多次通緝在案，還在市區主要幹道上危險駕駛，不僅法治觀念不足，更影響民眾生命、財產安全甚鉅，保警大隊「打擊犯罪絕不手軟」的精神，嚴正執法打擊犯罪。

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