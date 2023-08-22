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徐耀昌退黨！鍾東錦心痛提「黨中央的冷漠」：尊重前縣長決定

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

前苗栗縣長徐耀昌22日凌晨在政壇投下震撼彈，宣布退出國民黨，「從今天起，我會把黨旗收進我內心最深的抽屜，同志們，讓我們就此道別。」對此，現任苗栗縣長鍾東錦表示，一早起來聽到消息有點心痛、有點遺憾，「但我還是尊重(前)縣長的決定！」

徐耀昌10日出席鴻海創辦人郭台銘造勢活動，過程中還疑似口誤、高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨！」事後國民黨中央考紀會來函，要求他於10天內對此不妥言論陳述意見。徐耀昌感慨，「收到這紙公文，我雖有心裡準備，但仍感到無比痛心與惆悵」，並宣布退出國民黨，「國民黨必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂。」

對此，鍾東錦表示心痛、遺憾，但還是給予尊重，「老實說，徐縣長在一上任時受的委屈，真的很難跟外面的人解釋，負債那麼多、薪水發不出來，當時國民黨執政還有一年半，但卻完全沒有協助，不管這個窟窿有多大，我覺得黨中央、當時執政的團隊有很大的責任，可是我聽到徐縣長的講法，當時去行政院，毛治國行政院長、還有一位張財政部長，對苗栗縣財政艱困，非常冷漠，讓苗栗縣府員工的薪水拖了很長的時間。」

鍾東錦說，那段時間看到徐耀昌的疲憊與辛勞，反而是後來小英總統上任後，在中央的協助下，苗栗縣的財政才漸漸改善，「黨中央的人情冷暖，如果能夠適當地伸出手，友誼的手也好、溫暖的手也好，甚至找幾個立委關心也好，這動作並不那麼困難，當然主席能親自那更好。」

如今徐耀昌選擇退黨，鍾東錦也給予祝福，希望他能夠放鬆心情、舒服過日，沒必要糾結在這件事情上，「他還常常鍛鍊身體，希望他身體健康、心想事成、很平順！政治不是一輩子，一定時間到了都會退休，包括我自己。」

對於徐耀昌在退黨聲明中替他抱不平，批中央「提名一個苗栗縣人連名字都叫不出來的人」一事，鍾東錦則表示，「我的提名也好、現在的總統提名也好，這兩關我有我的想法，其實我的提名我倒是不驚訝，比較在意的是，當時支持國民黨提名的那位大老，老實說目前跟藍營的候選人沒有接觸，反而是賴副總統來的時候在他家用餐，有時候政治還是要有是非，不能太和稀泥，這樣不是很好，所以我還是尊重(前)縣長的決定。」

▲▼苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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