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提供陪伴與培力　桃園新移民女性關懷協會致力多元創業

▲桃園市新移民女性關懷協會致力多元創新創業

▲榮譽理事長楊慧青(左二)謝謝友善新住民的政策，讓多元文化成為台灣新力量。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

謝謝桃園友善新住民的政策，讓多元文化成為台灣新力量。桃園市新移民女性關懷協會舉行年度大會，改選理監事及理事長。協會榮譽理事長楊慧青21日表示：「在勞動部、桃園市政府的支持下，協會自109年起積極推動多元就業計劃。不僅提供陪伴服務，也透過推廣新住民友善商店，讓新住民和移工在消費時能感受到桃園人的溫暖。」

▲桃園市新移民女性關懷協會致力多元創新創業

▲泰籍理事長吳秉蓉(右一)，由市議員張碩芳(左一)陪同，偕同母親參訪市議會，受到議長邱奕勝(左二)歡迎。（圖／協會提供）

楊慧青說，協會自民國97年成立以來，在桃園市社會局的支持下，持續為新住民、新住民家庭以及移工個案提供全面的關懷和轉介服務。協會行銷長楊禮琳強調：「近年來，協會積極參與公部門交流，透過公民參與讓新住民能深化對在地文化的認同。例如，參與了112年度桃園市文化局的社區總體營造計劃，並加入了教育部青年發展署的112暑期社區職場體驗計劃。」

▲桃園市新移民女性關懷協會致力多元創新創業

▲政大實習生王瓈萱、協會行銷長楊禮琳、專案管理師李易達(由左至右) ，致力協會多元創新創業。▼王瓈萱實習分享。（圖／協會提供）

▲桃園市新移民女性關懷協會致力多元創新創業

就讀政治大學研究所一年級的王瓈萱，於暑期到協會實習月餘，分享心得表示「因為互動和互助，更加了解多元文化的價值，並培養了同理心。」25歲的協會專案管理師李易達也指出，「青年參與NGO/NPO組織能更全面地了解和參與社會議題，也有助於議題的創新和創意。」

▲桃園市新移民女性關懷協會致力多元創新創業

▲理事長吳秉蓉於中壢區普義路上甫開張的「泰Spicy」餐酒館。（圖／協會提供）

桃園市新移民女性關懷協會泰籍理事長吳秉蓉，於中壢區普義路上甫開張的「泰Spicy」餐酒館不僅匯集了泰國、東南亞和台灣的經典卡拉OK歌曲，還提供各種特色泰式調酒和食物，如烤魚和泰式下酒菜。這樣的多元飲食文化不僅吸引了來自東南亞的朋友，也贏得了台灣民眾的廣泛好評，充分展示了文化多樣性的獨特魅力和無國界影響力。

▲桃園市新移民女性關懷協會致力多元創新創業

▲總幹事林李翠玲(拿泰國國旗者)帶隊，走讀桃園後站東南亞商圈。（圖／協會提供）

協會泰籍總幹事林李翠玲也表示：「理事長吳秉蓉不僅是協會的重要推手，也是皇泰銗養生會館和新創餐酒館『泰Spicy』的負責人。她充分體現了新住民不怕吃苦的創新創業精神，希望這家餐酒館能讓在台灣工作的東南亞朋友感到如在家一般的舒適。」

桃園市新移民女性關懷協會20日於「泰Spicy」舉行年度大會，選舉新任理監事名單如下：理事：吳秉蓉、柳佳雯、蘭詠梅、張富霞、楊禮琳、張有好、李娟、楊美玉、姜玉玲、林莉達、謝努濃、林小玲、林苑、阮婕茹、李字字。常務監事：楊慧青。監事：陶錦翠、熊立巧、郭寶玉、田巧榛。由吳秉蓉連任理事長、總幹事李翠玲續任。

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關鍵字：

桃園新移民女性關懷協會多元創新創業由米整合

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