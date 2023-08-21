明年總預算「歲入歲出」均創歷史新高　還債1150億破23年最高紀錄

▲113年度中央政府總預算案，歲入歲出均創歷史新高。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

總統蔡英文21日下午在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報，經聽取行政院長陳建仁等部會人員報告後，她表示，明年度中央政府總預算，歲入2兆7092億元，歲出2兆8818億元，均再度創下歷史新高；明年依法編列1150億元還債金額也創下23年來最高。

▲蔡英文聽取113年度中央政府總預算案。（圖／總統府提供）

113年度中央政府總預算案近日已籌編完成，行政院21日下午依例向總統蔡英文報告編列情形。報告首先由行政院長陳建仁說明「113年度中央政府總預算」籌編重點。

陳建仁表示，「113年度中央政府總預算案」籌編作業已大致完成，現階段是台灣經濟發展與產業轉型的關鍵時刻，為了提升國家競爭力並兼顧環境永續及確保國家安全及社會安定，行政院要求各部會應確實貫徹「零基預算」精神，將有限的資源聚焦在施政重點上，並促進財政永續發展。

陳院長指出，113年度總預算案主要用來提升國家基礎建設、產業創新、淨零轉型、完備社會安全體系、健全社會及教育發展、厚植文化軟實力、強化國防安全，並持續給予地方政府財政協助等施政重點工作，落實各項施政的同時，也將努力嚴守財政紀律。

▲蔡英文說，她的任期剩下不到一年，執政團隊沒有一天可以鬆懈，每一天都要為台灣下一個階段的發展努力。（圖／總統府提供）

蔡英文聽取陳建仁、財政部長莊翠雲、主計長朱澤民等部會人員報告後，她說，感謝陳院長所帶領的行政團隊，在兼顧國內外經濟情勢及政府財政穩健原則下，完成113年度中央政府總預算案的籌編作業。

她指出，明年度中央政府總預算，歲入2兆7,092億元、歲出2兆8,818億元，均再度創下歷史新高，即便面臨疫後全球經濟放緩，但台灣經濟情勢穩健帶來稅收成長，明年依法編列了1150億還債金額，也創下23年來的最高。

她說，台灣的GDP從她上任時2016年的17.5兆，大幅成長到今年的23兆，成長了將近6兆，成長幅度超過2年的中央政府總預算，從2016到2022年台灣平均經濟成長率是3.4%，也因此台灣從2017年起總預算連續6年有歲計賸餘。

更重要的是，政府謹守財政紀律。在她上任時，中央政府的長期債務已經累積達到5兆3988億，在她任內雖然舉債1兆2160億，但也還債達到7810億，長期負債比從2016年的33%，下降到今年7月底的27.2%。

她認為，政府加大對基礎建設投資，是8年台灣經濟脫胎換骨的關鍵之一，她所做的就是投資未來，不是債留子孫，而是開源節流、穩健財政、壯大國家，儘管她的任期剩下不到一年，執政團隊依然會一本初衷，謹守財政紀律，持續為建設國家、照顧人民、壯大臺灣，打下更好、更堅實的基礎。

她說，明年度的中央政府總預算案，將提報24日的行政院會，在行政院通過總預算案後，她要請行政團隊，務必清楚、完整地，向社會說明總預算案的籌編歷程、政府各面向重要的施政規劃，以及政府維持財政穩定的努力。

她還說，面對全球經濟成長放緩、國際局勢快速變遷等挑戰，她要請行政團隊以穩健財政為基礎，審慎規劃各項施政、妥善分配資源，也希望立法院下個會期，朝野政黨能夠善盡監督及審議之責，也能支持總預算案為台灣共同打拚。

她指出，國家的整體實力成長，來自於全民的共同努力，台灣是民主國家，所有數據都是公開透明，「但是，預算跟財政問題涉及高度專業，繁雜的數據確實容易被誤解，希望所有的公眾人物在討論財政時，能夠基於事實，善盡查證的責任」、「不管是人民的疑問，或是錯誤解讀，執政團隊都要強化溝通說明」。

她最後說，她的任期剩下不到一年，所以執政團隊沒有一天可以鬆懈，每一天都要為台灣下一個階段的發展，打下更好、更堅實的基礎。