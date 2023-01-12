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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍黨團拒簽總預算協商　柯建銘「再溝通」：對國家影響他們能承擔？

▲▼柯建銘受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團11日召開記者會指控藍營未在協商結論簽名、拖延菸害防制法立法，國民黨團11日憤而撤回延會決議、拒簽總預算協商結論。對此，民進黨團總召柯建銘13日表示，每年朝野協商很多插曲，政治就是如此，相信國民黨也有壓力，總預算協商好不容易從4000多案變120案，不簽可以嗎？對國家的影響國民黨可以承擔嗎？

柯建銘表示，立法院每年到最後朝野協商很多插曲，去年費鴻泰也是如此，為了要逼前華視總經理莊豐嘉下台，讓協商停擺三天，國民黨會設計很多障礙讓人很痛苦，但這都是過場，最後一定要通過，各位有看到直播，總預算通過後再討論特別條例，大家每天講一樣事情。

柯建銘指出，朝野協商結束後，為何國民黨剩120案不簽？留一手嘛！政治就是如此、再溝通，國民黨中午開黨團會議，相信他們也有壓力，總預算協商好不容易從4000多案變120案，不簽可以嗎？他受得了嗎？對國家的影響國民黨可以承擔嗎？歷史上沒有總預算不過的。

柯建銘解釋，蘇貞昌2006年當閣揆時總預算也有拖到，但最後還是會過，協商過程的攻防是必要之惡，這沒辦法，等國民黨開完黨團會議再協商，兩個主題：第一、總預算要不要過，大家好好溝通，第二、特別條例要不要處理？開臨時會還是延會？這都可以談。

對於是否討論延會，柯建銘表示，比較具體的主張是，總預算過了之後，大概6小時表決，表決完畢後請院長召集朝野協商，看是要延會還是臨時會，大家一起面對。

對於曾銘宗批道歉廉價，柯建銘表示，通過總預算是立法院共同成績，關鍵時刻爭面子、裡子都不重要，昨天民進黨為菸害防制法開記者會，因為給國民黨簽沒有簽，本來昨天要宣讀就沒辦法，自己昨天協商就講過，假如民進黨太早開記者會造成誤解，可以道歉，後來他們也簽，下午菸害防制法三讀通過，會再好好溝通。

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