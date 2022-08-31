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賴士葆控數發部不給看「218億預算細目」　主計長朱澤民還護航

▲國民黨團召開「112年總預算案問題重重，全民共同來監督!」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團31日召開「112年總預算案問題重重，全民共同來監督!」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

數位發展部27日掛牌，但其預算編列達218億元，且人員編制的598人中，有300人為約聘人員，被質疑是花錢養網軍。國民黨立委賴士葆31日指出，他要看數位發展部的預算細目，但對方卻不給看，且主計長朱澤民還護航、偏袒數發部。

國民黨團31日召開「112年總預算案問題重重，全民共同來監督！」記者會，賴士葆指出，現在總預算案細部的跨部會預算，很多不公開，不願給立委監督，以數位發展部來說，總共598人，預算218億元，業務費平均一人用掉3650萬，而警政署7.4萬人，平均一人30幾萬，可見數位發展部除被外界質疑網軍變公務員外，「它到底要做哪些偉大的事情，它現在不講耶」。

賴士葆認為，數位發展部三個單位，只有資安署需約聘非公務員，但結果卻是一個單位放100位約聘人員。台灣公家單位約聘人員約占10％，且是一年一聘，而數位發展部卻是一被聘用，就變成公務人員，破壞文官體制。

賴士葆透露，「我要跟他們要預算，我要看細目，不給我看啊」，主計長還護航說現在不能給他看，讓他質疑，預算書送到立法院，卻沒有細目。賴也說，他要看數位發展部有哪些委外計畫，人事費用為何編這麼多，「我立委，我要看計畫、看預算」，現在預算書送來了，不給看耶，主計長也偏袒。

立委李德維則表示，112年度中央政府總預算的部分預算書，已送到各個委員辦公室，國民黨團已經看到非常多的問題。過去財政支出，國民黨執政有兩個重要原則，第一是稅務成長率必須大於稅出成長率；第二是政府債務成長率必須小於經濟成長率。李德維質疑，蔡政府大幅增加稅出，會不會是在籌謀2024選舉。

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