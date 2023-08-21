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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳道館「殭屍跆拳」奪冠卻挨批「自我醜化」　陸跆協罰則出爐

記者魏有德／綜合報導

深圳「X-跆拳道館」參加2023年世界HANMADANGW跆拳道比賽時，團隊以殭屍造形出賽，大跳殭屍舞，最終拿下冠軍。不過，他們卻遭到輿論批評，被認為在國際賽場上扮演殭屍是「自我醜化」。大陸跆協今（21）日以「紅頭公文」的方式宣布處罰決定。

▲深圳一間跆拳道館自費前往南韓參加跆拳道比賽，憑藉殭屍跆拳舞奪冠。（圖／翻攝微搏）

▲深圳一間跆拳道館自費前往南韓參加跆拳道比賽，憑藉殭屍跆拳舞奪冠。（圖／翻攝微搏，下同）

《澎湃新聞》報導，公文強調，該館教練劉豪根據恐怖電影，自編自導「僵屍跆舞」參賽。該表演宣揚遺風陋習，醜化民族形象，褻瀆中華文化，造成惡劣影響。

▲深圳一間跆拳道館自費前往南韓參加跆拳道比賽，憑藉殭屍跆拳舞奪冠。（圖／翻攝微搏）

大陸跆拳道協會祭出三項罰則，包括取消「X-跆拳道館」中國跆拳道協會會員資格級位考試考點資格和全國跆拳道相關賽事參賽資格；取消劉豪教練員註冊資格，禁止劉豪參與中國跆拳道協會舉辦的培訓比賽等活動；責令廣東省跆拳道協會做出檢查，取消廣東省跆拳道協會和深圳市跆拳道協會3年內評優資格。

大陸跆協在公文裡表示，此事件影響惡劣、教訓深刻，暴露出中國跆拳道協會在行業監管和文化建設方面存在一系列問題。協會深刻反思、汲取教訓，將對全國跆拳道館進行全面清查整改，加強跆拳道行業從業人員資格審查，強化行業監管和行風建設，深化社會主義核心價值觀和中華優秀傳統文化教育，樹立健康向上的行業文化，弘揚中華體育精神和奧林匹克精神，傳播體育正能量。

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