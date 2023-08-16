　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道跨越槽化線被罰3千　駕駛認「輕微」提告撤銷…法官打臉

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導　

賴姓男子駕駛自小客車行經國道10號跨越槽化線至出口匝道，被民眾檢舉，被開單罰鍰3000元，他認為變換車道壓到槽化線不屬違規行為、屬輕微案件及台北市先前已有撤單案例，提出行政訴訟，主張撤銷該處分。屏東地方法院審理，以高速公路上的違規一不小心都有可能會死人等逐一駁回，可上訴。

賴姓男子駕駛自小客車於2023年2月18日16時50分許，於國道10號東向1.4公里，因有「行駛高速公路未依標線指示行車(跨越槽化線)」違規情事被檢舉，國道高速公路警察檢視檢舉行車紀錄器，發現該自小客車於案發時地，由外線車道向右變換車道跨越槽化線至出口匝道，違規事證明確，開單告發，被罰鍰3000元記違規點數1點。

賴男主張變換車道壓到槽化線不屬違規行為，槽化線係區隔車道非屬禁制標線，亦非屬指示動線標線，變化車道實屬必然，若無意壓到槽化線並非屬未依標線指示行車，台北市已有撤單之案例。

另交通部於2022年4月30日起函文警察單位不能再受理輕微或不明確或不屬違規之交通案件檢舉，避免徒增困擾。類似案件在台北有撤單，該件也應該撤單。

法官審理，警察單位不能再受理輕微或不明確或不屬違規之交通案件檢舉，避免徒增困擾；但該案件違規發生在高速公路，並非無人之鄉間小路上，高速公路上的違規一不小心都有可能會死人的，本件一點都不輕微，望原告不要輕忽自己的違規行為，自以為這沒什麼大不了，這是嚴重的事情，請原告用嚴肅的心情面對並且改正。

而賴男又稱，該件沒什麼影片可以證明。經查：該案是其他用路人之行車紀錄器舉發，原告去監理所就可以看影片，況且寄給原告的舉發照片，就已經明顯有原告在槽化線上的截圖，該案事證明確，駁回訴訟。

ET快訊
LIVE／黑人暴雨應訊全紀錄　禾浩辰認愛！王陽明試900萬豪
快訊／台籃震撼彈！球隊才宣布加盟　他拒絕入隊
獨／老師比學生多！　新北這間國小連2年無新生
快訊／雨區暴增！　17縣市豪大雨特報
快訊／無薪假人數再破萬！　電子業新增逾800人
快訊／爆熱戀「毛弟前女友」！　禾浩辰大方認了
快訊／豪雨範圍擴大！　暴雨一路下到晚上
「山道猴的一生」真實度100%！　台7乙2天就5車禍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逗趣畫面曝！長鬃山羊淡定站樹枝　他險成「被羊砸」第一人

討債變成私刑虐死！燒體毛逼舔尿塞香蕉　惡男重判7年3月定讞

無照男騎車闖紅燈...擦撞女騎士「肇逃又不賠錢」　重判7個月

鬼門開後2hrs…嘉義蘭潭深夜女子溺水！鯉魚精抓交替傳說再現

快訊／國1南下339k槽車疑爆胎打滑撞分隔島　物品四散駕駛受傷

美艷「baby」開口要5萬　桃園單身漢險墜愛情陷阱

聯手女友妹妹誘騙學妹「嬰靈纏身」　渣男性侵得手還想騙3P

人妻外遇掰「配偶欄老公是哥哥」　小鮮肉啪啪2次賠50萬

狼叔侵犯7歲姪女！她向玩伴傾訴揭發惡行...母氣炸怒告

詐團鎖定水費欠繳戶恐嚇斷水　水公司：從不會發簡訊通知

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

逗趣畫面曝！長鬃山羊淡定站樹枝　他險成「被羊砸」第一人

討債變成私刑虐死！燒體毛逼舔尿塞香蕉　惡男重判7年3月定讞

無照男騎車闖紅燈...擦撞女騎士「肇逃又不賠錢」　重判7個月

鬼門開後2hrs…嘉義蘭潭深夜女子溺水！鯉魚精抓交替傳說再現

快訊／國1南下339k槽車疑爆胎打滑撞分隔島　物品四散駕駛受傷

美艷「baby」開口要5萬　桃園單身漢險墜愛情陷阱

聯手女友妹妹誘騙學妹「嬰靈纏身」　渣男性侵得手還想騙3P

人妻外遇掰「配偶欄老公是哥哥」　小鮮肉啪啪2次賠50萬

狼叔侵犯7歲姪女！她向玩伴傾訴揭發惡行...母氣炸怒告

詐團鎖定水費欠繳戶恐嚇斷水　水公司：從不會發簡訊通知

試・開箱／絕對包色！比芋泥還要軟糯綿密的四色眼影　一抹秒飽和超厲害

大稻埕「演唱會卡司」公布！蕭煌奇、旺福壓軸　飯店住房率達9成

逗趣畫面曝！長鬃山羊淡定站樹枝　他險成「被羊砸」第一人

全台10大超刺激遊樂設施！第一名是夏季限定

趙正宇宣布參選連任　赴監院陳情痛批「司法不公、莫名其妙」

汽車拋錨剛脫困「17歲兒瞬間被撞死」　悲傷爸掏槍當場擊斃司機

獨／神秘人提黑皮箱拜訪！「黑卡內幕」曝光　他驚：門檻比想像中低

男友偷媽媽內衣手淫！她一怒吼「下秒噴出來了」　事後1事更驚悚

賀！ETtoday社會光明面獲雙肯定　疫後共生優等、我們的世界盃佳作

快訊／台籃震撼彈！　林秉聖：婉拒加入攻城獅球團

社會熱門新聞

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

王陽明開箱900萬BMW

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

快訊／陳建州現身喊：就是希望透過法律捍衛清白

台中大雅學府商圈驚傳墜樓　女送醫不治

桌遊競技場藏賭　4辣妹荷官服務1賭客

快訊／遭爆性騷後終於現身！陳建州今早赴北檢出庭

即／放火燒死3至親！雲林逆子晚間遭聲押

陳建州爆「性騷50天」首現身！　今早赴北檢出庭

廚餘車國3追撞　「屎黃色」噴滿地

雲林男燒死爸爸、2弟妹！她獨活崩潰無法言語

更多熱門

相關新聞

左轉車道依燈號左轉要打方向燈？　法院打臉給答案

左轉車道依燈號左轉要打方向燈？　法院打臉給答案

一名涂姓男子開車左轉沒依規定打方向燈，遭檢舉開單罰1200元，他不服提行政訴訟，認為依左轉燈號左轉上高速公路，「在此情形下左轉車是否使用方向燈？」應撤銷罰單，苗栗地方法院認為，車輛轉彎應全程使用方向燈，涂男違規事證明確，判決駁回涂男之訴。

屏鵝公路機慢車道遭轎車占用　警1個月開300張罰單

屏鵝公路機慢車道遭轎車占用　警1個月開300張罰單

國3龍潭7車車禍9傷　照片曝光

國3龍潭7車車禍9傷　照片曝光

男30mins被連開6單　脫口「北七」慘了

男30mins被連開6單　脫口「北七」慘了

逾35萬戶核定3萬房貸補貼　內政部曝7.3萬戶退件原因

逾35萬戶核定3萬房貸補貼　內政部曝7.3萬戶退件原因

關鍵字：

槽化線高速公路開單處罰駁回處分

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

快訊／陳建州現身北檢「大牙3句話回應了」！

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

王陽明開箱900萬BMW

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面