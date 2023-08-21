情詩=鬼片？作家疫情期1天寫1首　集結上百篇超凶「愛情鬼故事」

▲作家揶揄「情詩和鬼片是一樣的東西」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林育綾／綜合報導

農曆七月除了看鬼片，或許還能看另類的「情詩」！新加坡創作鬼才黃凱德曾在疫情封城期間，決心一天寫一首情詩，如今集結成百篇極短詩的詩集《如果愛情是一間鬼屋》，還精闢表示，「情詩和鬼片是一樣的東西，看多了都會造成難以磨滅的心理陰影」。

黃凱德曾在報社當過8年社會線記者，寫成短篇小說集《豹變》，也善於跨媒體創意寫作，從廣告文案、影視劇本、小說、現代詩都創作，如今為南洋理工大學中文系講師。他自比為「大叔的皮，易感的少女心」，當年疫情封城期間1天寫1首，如今集結為詩集《如果愛情是一間鬼屋》，由寶瓶文化特別在農曆七月「鬼月」期間出版。

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他透露，「我偶爾閒來無事打掃房間時，常在地板上撿到幾根細長的頭髮，那些愛情冤魂不散的隱喻，像是一間鬼屋的場景。因為我不會拍電影，所以就統統寫進詩裡。」

▲新加坡創作鬼才黃凱德作品《如果愛情是一間鬼屋》。（圖／寶瓶文化）



出版社介紹，「他的詩道盡感情世界裡的鬼故事，在他幽默柔軟的筆觸下，流露出愛情裡一次比一次早洩的感傷，時而陰風陣陣，時而冤情暴露。」新書也獲得台灣詩人、《光是想著你我就詩了》作者鄭茜馨推薦。

▼《如果愛情是一間鬼屋》部分作品摘錄。（圖／寶瓶文化，下同）

