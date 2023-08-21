鬼其實只有巴掌大小！她用「兔兔」舉例　網安心：突然覺得可愛

▲「靈界觀察者」小湛用兔兔來舉例，鬼的本體大小差不多只有這樣。（圖／Facebook／Azure Mulo-小湛的地球人生與靈界觀察日誌）

記者林育綾／綜合報導

每到農曆七月俗稱的鬼門開，有些人會因此恐懼害怕；不過「靈界觀察者」小湛以卡娜赫拉的「兔兔」舉例，其實鬼的實際大小只有這樣的巴掌大，甚至更小，「因為祂們是能量體」，若想要嚇人才會膨漲。網友看了也放心回應，「突然覺得好可愛」、「這是既有安全感又超級到位的說明，使人感到一片溫馨」。

靈界觀察者小湛在個人粉專「Azure Mulo-小湛的地球人生與靈界觀察日誌」說明，「好兄弟們」實際上的大小，差不多只有手心到巴掌大，甚至更小隻；還用「兔兔」來比喻尺寸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她表示，由於祂們是能量體，如果想要嚇人、抵抗太陽的能量才會膨脹；另外在吃了供品有能量後也會膨脹，膨脹起來甚至可以超過一個人的高度。但最常見到的膨脹高度，大約是半個人高，或者只到一般人的膝蓋而已。

而她自己不怕鬼又「恰北北」，這些鬼嚇到時，就會彈回原來的大小，因此她建議「所以當你怕鬼的時候，想想這隻兔兔，這麼小一隻，祂們真的不可怕啦，別自己嚇自己了。」

小湛也說明，如果不希望有鬼靠近，就是讓自己的身體強壯起來，因為「陽氣」就像太陽一樣，會逼退祂們。不過她說，祂們基本上不會刻意嚇人，因為注意力都在「吃東西、搶東西吃」，「除非你更好吃」。

網友看了也紛紛留言「謝謝小湛貼心的提醒，看到這反差笑到不行！」、「感謝解說，一直以為跟一般人一樣大，原來本體很小」、「突然覺得好可愛」、「這是既有安全感又超級到位的說明，使人感到一片溫馨」、「魔法阿嬤畫的是真的 鬼吃能量會膨脹」。不過小湛解釋，「實際上祂們沒有那麼可愛啦，也不是粉紅色，就剛好符合這個大小而已。」

至於鬼吃什麼？小湛曾在一篇網誌中說明，「陰界眾生」多半是吸食燒紙錢的煙、香的煙；甚至會匍匐在人的肩膀，把頭歪過來吸人口鼻的氣，或者把頭黏到人的頭顱上，吸取頂輪的氣。頂輪的氣通常就是負能量，如果一個人負能量爆炸，無法用健康理想的方式，被自己理解、轉化，透過海底輪接地氣排出時，就會從頂輪衝出。

而陰界眾生的型態也很多，有些會成為精怪，再進修可能成為精靈，就不用吃人類的負能量了；甚至接到「兵單」嘗試當山神，或是去廟裡當正神、幫助人類。

因此她說，「我們人類在地球生態圈中扮演的角色也挺重要的」，在生活上的起心動念，還有我們照顧自己的方式，決定了我們排出的負能量多寡。能夠幫助自己有抒發壓力的方式，並能自我接納、自我疼惜與好好照顧自我，這樣做都有機會讓身邊的小眾生看在眼裡，祂們也會試著多覺察自己一點，提升悟性並效仿。