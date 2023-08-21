大高雄國際盃暨舞蹈之星積分賽登場　為台灣培育運動舞蹈人才

▲大高雄國際盃運動舞蹈國際公開賽在高雄登場，選手們展現精湛舞技。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情解封後，今年很多國際賽事都開始相繼恢復，大高雄國際盃運動舞蹈國際公開賽暨舞蹈之星全國青少年單人積分賽總決賽，20日在高雄登場，有來自世界14個國家的裁判及選手齊聚高雄，主辦人許哲睿希望透過透過比賽交流，拓展台灣選手的國際觀，培育具有國際競爭力的頂尖選手，也向國際介紹自己居住的美麗城市。

▲我國選手郭品薰（右）取得首屆運動舞蹈單人舞世錦賽台灣代表權。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這項比賽的國際公開賽，來自各國的選手同場演繹有獨具浪漫氣氛的古巴倫巴舞、維也納華爾茲，美式捷舞，巴西森巴舞等，展現不同國家的熱情。高雄市政府運動發展局局長侯尊堯，也代表市府到場致詞，歡迎國外選手來到高雄比賽，共同推展運動舞蹈，也希望大家不要忘了飽覽高雄的風光。

除了國際公開賽外，高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會也同時舉辦2023年度舞蹈之星全國青少年單人積分賽總決賽，賽事關係到國內青少年選手的年度積分，從第一站開始，總計有超過300位選手參賽，許哲睿表示籌劃這項賽事，不只是讓選手有一個表現的舞台，也是為運動舞蹈的推廣盡一份心力。

▲高雄市運發局局長侯尊堯（左）頒發感謝狀給比賽主辦人劉順益（中）和許哲睿（右）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

他說，這一屆賽事特別在中場規劃相當特別的舞蹈表演，由平均年齡12歲以下的兒童，表演全部都是以基本步伐編排的指定舞步，台灣運動舞蹈未來在世界奪牌的希望，就是由這些幼苗和紮實的基本功來開創。

這次高雄國際盃由許哲睿、蔡宛蓁兩位老師共同主辦，他們10多年來持續赴國標舞發源地英國黑池進修與參賽，是國際知名國標舞拉丁摩登十項全能選手，曾多次代表台灣在各大國際賽事為台灣取得亮眼成績，也是2013年高雄市世界舞蹈大會台灣代表選手及全民運動會金牌選手。目前兩人均已卸下選手身分，全心致力於運動舞蹈的推廣與傳承，要讓高雄走在台灣運動舞蹈潮流的前端，並以打進亞、奧運奪牌為最終目標。

▲高雄在地選手在運動舞蹈明日之星比賽中表現亮眼。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經過一整天的比賽後，高雄在地選手表現亮眼，其中蔡哲翔及任艾莉將國際公開賽拉丁冠軍留在台灣，和2023舞蹈之星積分賽總冠軍郭品薰、總亞軍李柔萱、總季軍潘俞安成為全場焦點，尤其郭品薰更勇奪主辦單位特別提供睽違已久的國際機票作為最高獎勵，將代表台灣參加今年11月在西班牙首辦的運動舞蹈世界單人舞錦標賽，再一次爭取到為高雄、為台灣爭光的機會。