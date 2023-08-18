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上銀科技捐助台科大1.2億元　培育AI＋能源永續人才

▲▼上銀科技捐助台科大1.2億元，共同培育AI、能源永續等領域的人才。（圖／台科大提供）

▲上銀科技捐助台科大1.2億元，共同培育AI、能源永續等領域的人才。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

人工智慧、能源永續等議題正夯。為強化核心競爭力，台科大與上銀科技簽約，共同規劃12年的長期合作計畫，上銀每年將挹注1000萬元經費，和台科大共同培育智慧製造、人工智慧與能源永續科技等相關領域人才與產學合作，為業界培養優秀人才。

台科大和上銀集團昨（17日）舉行簽約儀式，上銀將以10年、每年1千萬，共挹注1.2億元經費，幫助台科大培育人才。顏家鈺指出，上銀集團是世界第一大滾珠螺桿製造商，很高興跟上銀集團進行產學合作，在機電、人工智慧與能源永續方面進行研發，共同把技術扎根台灣。

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上銀科技是台灣精密機械關鍵零組件的標竿企業，為激發青年學子在機械工程領域的研發與創新潛力，從2004年起舉辦「上銀機械碩士論文獎」，總投入金額逾億元，倍受國內機械業與學術界重視。

▲▼上銀科技捐助台科大1.2億元，共同培育AI、能源永續等領域的人才。（圖／台科大提供）

▲上銀科技捐助台科大1.2億元，共同培育AI、能源永續等領域的人才。（圖／台科大提供）

上銀董事長卓文恒表示，上銀在永續產品與智慧製造產業中投入很多資源，和台科大一直都有產學研發合作關係，期待透過這次長期合作計劃，為台灣培育機械產業相關人才，研發能量也會更完備更具體。

台科大指出，產學創新學院在去年正式揭牌，以智慧製造、人工智慧、能源永續科技為主軸，共設立3個研究所，並在111學年度正式招生，若加上112學年度即將入學新生，共有180位碩士生、26位博士生及4位國際生，校方將透過研習管理、創新研發課程，擴充實務經驗以及國際交流等方式，強化國際競爭力，培養具全球競爭力的科技與管理人才。

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