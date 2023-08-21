嘉義縣立委參選人陳冠廷首場政策說明會　打造山區觀光新氣象

▲嘉義山區立委候選人陳冠廷首場政策說明會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨提名嘉義縣山區立法委員參選人陳冠廷21日於中埔鄉中埔穀倉農創園區召開首場觀光政策記者會，以「嘉義觀光，開拓新局」為口號，提出四大觀光政策「焙造阿里山」、「交通好便利」、「點亮台三線」與「創生農村力」，邀請嘉義縣觀光、文化、旅遊、產業等業者共襄盛舉。

▲嘉義山區鄉鎮長及產業代表出席立委候選人陳冠廷政策說明會 。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉李碧雲鄉長、大埔鄉吳明勳鄉長、阿里山鄉高瑞芳鄉長、梅山鄉林俊謀鄉長等首長與會，另外也邀請大嘉義觀光工廠暨文化發展協會、162觀光協會、太平社區發展協會、166觀光軸線觀光協會、嘉義縣中埔觀光發展協會、嘉義縣阿里山石棹茶文化協會、嘉義縣阿里山咖啡發展協會、阿里山休閒農業發展協會、台18觀光產業協會、大埔鄉和平社區「琴鷹薈館」、嘉義縣民宿發展協會及在地邑米社區大學等觀光產業代表們出席。

▲陳冠廷政策說明會以推動山區觀光為主軸 。（圖／記者翁伊森攝）

陳冠廷表示，特別選在中埔召開首場記者會，代表通往山區的第一站，更象徵從這裡出發，要讓年輕世代，開拓山區的觀光新局，而未來每週他都會提出山區發展的重要政策，讓他的願景與抱負，儘快傳達給山區的民眾，讓大家都能了解未來他對山區的擘劃。

陳冠廷指出，嘉義縣幅員廣大，從台灣海峽，經過平原、丘陵，再一路攀升到大阿里山地區，可以從事的觀光活動非常多元，並提出四大面向，分別為「焙造阿里山」、「交通好便利」、「點亮台三線」與「創生農村力」，協助嘉義縣打造成一個觀光大城。