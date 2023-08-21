批台灣免換發駕照被轟滾回去！日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」：我會講下去

▲IKU老師參加還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）



記者朱祖儀／綜合報導

在台13年的日本人「Iku老師」，先前點出台灣病態交通問題，結果反被砲轟「滾回日本」。昨（20）日他參加還路於民大遊行，反問現場民眾說「台灣被說是行人地獄，不覺得丟臉嗎」，強調台灣的交通需要改變，應該每3至5年要更新駕照一次，保障國民安全，「我要改變台灣，為了你我的孩子，我會講下去」。

Iku老師昨日在還路於民大遊行現場，自嘲最近被很多台灣人嗆「滾回去日本」，但他納悶「講實話不行嗎？台灣的交通真的爛得要死，」也說即使現場下一點雨也沒關係，「你們的家人、你們的國民留下的眼淚更多」，所以交通問題必須改善。

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Iku老師表示，台灣的高科技產業和醫療都很棒，但唯獨交通落後日本20年、30年，需要根本性的改變，「媒體不覺得奇怪嗎？每天報導這麼多，還不會改變，交通意外的事件、死亡人數一直成長」，且日本1億2700萬人口，走了2700個人，台灣只有2300萬人，車禍死亡人數卻遠超於日本，甚至被說是行人地獄，「你們不覺得丟臉嗎？」

Iku老師強調，台灣需要根本性的改變，例如每3年或5年就要更新駕照，這個制度要做出來，需要定期測試視力、聽力和判斷力是否足夠，因為日本就是這樣，但台灣卻是到75歲都不需要更新，「這是笑話嗎？哇好方便喔？不是，你們是隨便，台灣是隨便，所以要更新駕照」。

▲還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）



Iku老師也喊話，「明年參選的人，你們有一個警察，兩個醫生，這些事情都不知道嗎？如果這種事情都不能改變的話，你們不配參選」，希望明年後年不要再有3000人死亡，和30多萬人受傷，也希望台灣可以強制做人行道，「台灣做人行道還要問里長或居民，日本不需要問，因為國民的安全，需要人行道就是要做，所以這些地方真的需要改變」。

Iku老師最後感嘆，「講實話非常痛苦，很多人罵我，但我也是台灣人的爸爸，我的這一代沒關係，小朋友的時代一定要改變」，且台灣是安全的國家，有很多觀光客要進來，所以希望在交通上可以做出改變。

Iku老師也在臉書粉專「Iku老師／Ikulaoshi」發文表示，現場的大雨就像台灣人流下的眼淚，但流完眼淚就要張開眼睛，要為了下一個人不要流出同樣的眼淚，「是為了不要讓離開我們身邊的人，覺得他們的犧牲是沒有意義的，我要改變台灣，為了你我的孩子，我會講下去」。